Dotaz: Jste tady všichni paroháči

včera 15:44 | Komunita

Nadace The Document Foundation ( TDF ) zastřešující vývoj svobodného kancelářského balíku LibreOffice dnes slaví 6 let od svého oficiálního vzniku. Nadace byla představena 28. září 2010 . Formálně ale byla založena až 17. února 2012. Poslední lednový den byl vydán LibreOffice 6.0 . Dle zveřejněných statistik byl za dva týdny stažen již cca milionkrát.

včera 04:44 | Bezpečnostní upozornění

včera 00:22 | Pozvánky

V sobota 7. dubna proběhne v Brně na FIT VUT nekomerční konference Security Session '18 věnovaná novinkám a aktuálním problémům v oblasti bezpečnosti mobilních a informačních technologií. Organizátoři vyhlásili CFP. Návrhy přednášek a workshopů lze zaslat do 4. března. Spuštěna byla registrace .

16.2. 23:55 | Nová verze

15.2. 22:55 | Komunita

V sobotu 21. dubna proběhne v Bratislavě na Fakultě informatiky a informačních technologií STU konference Bratislava OpenCamp 2018 . Organizátoři vyhlásili CFP . Návrhy přednášek a workshopů lze zaslat do 10. března. Spuštěna byla registrace .

15.2. 21:22 | Nová verze

15.2. 13:00 | Komunita

Desktopovému týmu Ubuntu by se hodilo více informací o desktopech uživatelů Ubuntu. V diskusním listu ubuntu-devel byl k diskusi předložen návrh řešení a seznam odesílaných informací. Ve výchozím stavu by mělo být odesílaní informací povoleno. Uživatel by měl mít možnost odesílaní kdykoli jednoduše zakázat [reddit].