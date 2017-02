×

Apple prostřednictvím svého WebKit týmu navrhuje nové WebGPU API pro 3D grafiku na webu. Vytvořena byla skupina GPU for the Web Community Group u W3C. WebGPU API by mělo zastřešit Direct3D 12 od Microsoftu, Metal od Apple a Vulkan od Khronos Group. WebGPU API by mělo být výkonnější než dnes používané WebGL [ Hacker News ].

DevFest se v listopadu vrátí do Prahy

Organizátoři DevFestu se sešli už v lednu, aby dali hlavy dohromady a naplánovali i letos v listopadu dva dny nabité přednáškami a workshopy.

Co je DevFest? Největší festival (nejen) Google technologií ve střední Evropě. Od vývojářů pro vývojáře (už šest let).



V čem bude letos jiný?

Hravější. Od registrace až po afterparty, bude to hlavně pořádně geeky zábava.

Vyladěný. První den přednášky, druhý den workshopy. Protože je škoda propásnout jedno kvůli druhému, a protože workshopy jsou v méně lidech prostě lepší.

Mezinárodní. I když přednášek v češtině bude dost, konference je in English by default. Aby se naši zahraniční speakeři a návštěvníci cítili dobře a užili si DevFest stejně jako rodilí našinci.

Komunitní. Žádné sponzorované přednášky a reklama. Jen zajímavé technologie a lidé.

(DevFestCZ 2017 will rock!)



Akce se bude konat v Praze 4.-5. 11. 2017 (vložit do kalendáře)

Pro další info můžete sledovat : Web, Medium, Facebook, Twitter, Instagram

dnes 08:04 | taluranit | Pozvánky

