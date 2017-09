FIDO U2F ve Firefoxu Nightly

dnes 07:00 | Komunita

Mozilla.cz upozorňuje na Knihu Mozilly (Wikipedie), tj. velikonoční vajíčko ve Firefoxu. Zobrazit jej lze zadáním about:mozilla do adresního řádku. Aktuální verze Firefoxu obsahuje proroctví 15:1 "Dvojčata Mamonu se rozhádala a jejich souboje uvrhly svět do nové tmy. Zvířeti se ale tma hnusila. A tak se stalo mrštnější a silnější, šlo vpřed a jeho počty rostly. A zvíře přineslo oheň a světlo do tmy". Firefox 57 bude obsahovat proroctví 11:14. To je zatím jenom v angličtině. Pomoci lze s překladem do češtiny.