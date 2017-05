Humble Indie Bundle 18

dnes 03:55 | Zajímavý software

Byl spuštěn osmnáctý Humble Indie Bundle. Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry Ziggurat, Windward a SteamWorld Heist. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 7,50 $) také Kentucky Route Zero, Beholder a Goat Simulator: GOATY. Při platbě 13 $ a více lze získat navíc Owlboy.

Na konci března byla do aplikace pro instant messaging Telegram ( Wikipedie ) přidaná podpora šifrovaných hlasových hovorů. Včera byla oficiálně oznámena podpora šifrovaných hlasových hovorů také v desktopové verzi 1.1.0 Telegramu.

Nedávná kampaň na Crowd Supply na podporu open source datového úložiště na síti ( NAS ) GnuBee: Personal Cloud 1 byla úspěšná. Na konkurenčním Kickstarteru běží do 19. června kampaň na podporu open source NAS Helios4 . Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu .

Před dvěma lety, 15. května 2015, byla vydána první stabilní verze 1.0 programovacího jazyka Rust. V příspěvku Two years of Rust vývojáři Rustu hodnotí uplynulé 2 roky a představují plány do budoucna.