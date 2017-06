Jednodeskový počítač Le Potato na Kickstarteru

dnes 16:55 | IT novinky

Otevřená certifikační autorita Let's Encrypt oznámila , že vydala již přes 100 milionů certifikátů . Dle telemetrických dat (about:telemetry) anonymně odesílaných z webových prohlížečů Firefox organizaci Mozilla bylo při spuštění veřejné bety otevřené certifikační autority Let's Encrypt, v prosinci 2015, pomocí HTTPS stahováno 39,5 % webových stránek. Dnes je to téměř 58 %. Podrobnosti na stránce se statistikami .

The Document Foundation vyhlásila soutěž o maskota svobodného kancelářského balíku LibreOffice. Návrhy lze předložit do 31. srpna. Autoři prvních tří návrhů získají věcné ceny (Slimbook KATANA Intel i5, Nextcloud box with Raspberry Pi 3 a Nitrokey Pro 3) [reddit].