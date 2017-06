LinuxDays 2017 a OpenAlt 2017 – CFP

dnes 11:33 | Pozvánky

dnes 06:00 | Nová verze

včera 17:33 | Bezpečnostní upozornění

včera 06:55 | Zajímavý projekt

včera 06:33 | Zajímavý software

včera 06:11 | IT novinky

24.6. 01:23 | Komunita

23.6. 22:44 | Nová verze

23.6. 17:44 | Nová verze

23.6. 13:53 | Nová verze

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-06-21 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Z novinek lze zdůraznit IDE Thonny pro vývoj v programovacím jazyce Python a především offline verzi Scratche 2.0. Ten bylo dosud možné používat pouze online. Offline bylo možné používat pouze Scratch ve verzi 1.4. Z nového Scratchu lze ovládat také GPIO piny. Scratch 2.0 vyžaduje Flash.