Do pátku 30. prosince probíhá v Hamburku konference 33C3 (Chaos Communication Congress) zaměřená na počítačovou bezpečnost. Program slibuje řadu zajímavých přednášek. Konferenci lze sledovat online, nebo lze také přijmout pozvání na setkání Congress Everywhere do pražského hackerspacu brmlab.