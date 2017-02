Mesa 17.0.0

dnes 01:23 | Nová verze

Humble Bundle v aktuální akci Freedom Bundle nabízí za aspoň $30 řadu multiplatformních her i bez DRM, jakožto i několik knih od Neila Gaimana, Coryho Doctorowa aj. Výtěžek půjde na podporu Lékařů bez hranic , International Rescue Committee a ACLU . Akce trvá do 20. února 2017.

Ve středu proběhne v Mnichově hlasování o budoucnosti LiMuxu . Dle návrhu SPD a CSU by se měl tento open source desktop postupně nahrazovat proprietárními Windows.

Byla vydána verze 3.0 programu GNU Grep ( Wikipedie ), tj. programu, jenž čte data ze souborů nebo standardního vstupu a na základě regulárního výrazu vypíše na standardní výstup řádky, které danému regulárnímu výrazu vyhovují, nebo nevyhovují. Verze 3.0 vychází krátce po verzi 2.28 , do které se dostala vážná chyba.

John W. Eaton se již 25 let věnuje vývoji svobodného softwaru a vysokoúrovňového programovacího jazyka pro numerické výpočty GNU Octave. Rád by ve vývoji Octave i jako Octave BDFL pokračoval. Dle emailu zaslaného do diskusního listu help-octave má ale finanční problémy. Hrozí, že si bude muset najít s vývojem Octave nesouvisející práci. Podpořit jej lze přes PayPal nebo FSF.