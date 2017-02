×

Do 30. března se lze přihlásit do dalšího kola programu Outreachy , jehož cílem je přitáhnout do světa svobodného a otevřeného softwaru lidi ze skupin, jež jsou ve světě svobodného a otevřeného softwaru málo zastoupeny. Za 3 měsíce práce, od 30. května do 30. srpna 2017, v participujících organizacích lze vydělat 5 500 USD . Jedná se již o 14. kolo tohoto programu .

Německo zakázalo panenku Cayla

Německá Bundesnetzagentur (obdoba českého ČTU) zakázala na německém území prodej panenky Cayla kvůli „špionáži“ dětí. Tato elektronická hračka obsahuje mikrofon, reproduktor a kameru a bezdrátové komunikační rozhraní, pomocí kterého se hračka připojuje na servery výrobce. Takovýmto způsobem může hračka pomocí umělé inteligence „odpovídat“ na dotazy dítěte. Hlavní problém bude ale asi někde jinde, podle prvotních zpráv může výrobce záznamy uchovávat, předávat je třetím stranám, jeho podmínky jsou značně nejasné a ještě přes zpětnou vazbu vnucuje dětem reklamu. A jak už to bývá, samotná komunikace není moc zabezpečena. Cayla a I-Que Robot nejsou jediní, kdo něco podobného činí, Hello Barbie má podobné problémy (Hell No Barbie: 8 reasons to leave Hello Barbie on the shelf).

včera 17:35 | Petr Tomášek | Bezpečnostní upozornění

