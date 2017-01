×

Orwellův zákon jde podruhé do sněmovny

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství, jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx) („Je nutné, aby Vojenské zpravodajství mělo i kompetence k aktivnímu zásahu do cizích systémů a sítí, a to i v souvislosti se spojeneckými závazky České republiky k navyšování potřebných kapacit kybernetické obrany na národní úrovni.“). O instalovaných zařízeních jsou navíc všichni povinni zachovávat mlčenlivost.

Výzvu proti zákonu na webu prichazi.rozvedka.cz podepsalo zatím asi 800 lidí. Petici oznámili její organizátoři na poslední konferenci 33c3 v Hamburku. Iniciativě vadí zejména:

- Vojenské zpravodajství (dále také jen rozvědka) bude mít možnost plošného odposlechu, k němuž stačí souhlas vlády.

- Zásadní zásah do ústavních svobod, odposlechy byly dosud možné pouze s povolením soudu.

- Neexistuje uspokojivé vysvětlení, proč by „kybernetická obrana“ vyžadovala plošné odposlechy obyvatelstva.

- Vágně napsaný zákon dává vojenské rozvědce obrovské pravomoci a nestanovuje dostatečnou kontrolu.

- Možné (negativní) ovlivnění služeb poskytovatelů internetového připojení.

- Není nijak stanoveno nakládání se získanými daty - doba a rozsah jejich ukládání, předání třetí straně.

- Není jasné, proč by tuto prakticky neomezenou pravomoc mělo mít zrovna Vojenské zpravodajství, jehož reputace v posledních letech dost utrpěla (např. kauza Nagyová).

Web upozorňuje i na to, že ani šifrování nezajistí dostatečnou ochranu proti sledování, protože důležité informace lze získávat i z metadat.

Závažné výhrady k zákonu zveřejnili právníci sdružení Iuridicum Remedium, které pořádá ceny Velkého bratra, i Česká advokátní komora - obě organizace mluví o zásahu do ústavních svobod. Ostře se proti návrhu ohradil i Ondřej Filip, výkonný ředitel CZ.NIC. Z politiků zákon kritizovala zejména Pirátská strana, která však nemá zastoupení v parlamentu.

Ministr obrany Stropnický potřebu zákona obhajoval mimo jiné nedávným výpadkem Googlu. Google ale znovu potvrdil, že výpadek se stal chybou jejich vlastní konfigurace a ministerstvo obrany později Stropnického výrok samo bagatelizovalo. Předkladatel zákona Bohuslav Chalupa (ANO) i důvodová zpráva přirovnávají sondy k úsekovému měření rychlosti.

Zákon vadí i internetovým providerům, kteří se bojí, že jim Vojenské zpravodajství bude moci zasahovat do sítí a že nejsou definované konkrétní technické okolnosti: zejména to, jestli „černé skříňky“ („sondy“, řečí zákona „prostředky kybernetické obrany“) budou aktivní, či pasivní. A zda na ně budou muset směrovat pouze NetFlow nebo i celý provoz - zákon v tom nedává žádné hranice a vojáci tak budou moci legálně požadovat obojí.

