Pozvánka na 137. sraz OpenAlt – Praha

Pocket (dříve Read It Later) (Wikipedie) je oblíbená služba umožňující uložit si článek z webu na později. V červnu 2015 s vydáním Firefoxu 38.0.5 se do té doby doplněk Pocket stal integrovanou součásti Firefoxu, a to i přes odpor celé řady uživatelů tohoto webového prohlížeče. Mozilla po měsících ustoupila a z integrované součásti se stal opět doplněk. Včera bylo oznámeno, že Mozilla službu Pocket kupila (Mozilla Blog, Pocket Blog).