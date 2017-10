Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark)

dnes 00:22 | Nasazení Linuxu

Společnost Librem na svém blogu oznámila , že jejich notebooky Librem jsou nově dodávány se zrušeným (neutralized and disabled) Intel Management Engine (ME). Aktualizací corebootu na již prodaných noteboocích lze Management Engine také zrušit. Více v podrobném článku .

Byl spuštěn Humble Down Under Bundle. Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry The Warlock of Firetop Mountain, Screencheat, Hand of Fate a Satellite Reign. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 3,63 $) také Hacknet, Hacknet Labyrinths, Crawl a Hurtworld. Při platbě 12 $ a více lze získat navíc Armello.