Videozáznamy přednášek z konference PyCon CZ 2016

Už zítra (10. 1. 2017) vstupuje do druhého čtení novela zákona o Vojenském zpravodajství, jež by dovolovala vojákům instalovat do sítí českých providerů „prostředky kybernetické obrany“. V zákoně není nijak omezeno kam a jaká zařízení je možné instalovat, přičemž to vypadá, že zařízení by mohla být použita jak k pasivnímu odposlechu, tak k aktivním útokům směrem ven, jak se píše v připomínkách NBÚ („hackback“) i ve stanovisku MVČR (docx)