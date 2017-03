Volba vedoucího projektu Debian 2017

včera 23:50 | Komunita

včera 21:20 | Komunita

včera 21:00 | Nová verze

Byla vydána verze 4.0.0 překladačové infrastruktury LLVM . Podrobnosti v poznámkách k vydání: LLVM , Clang , Extra Clang Tools a LLD . S verzí 4.0 přichází změna číslování . Čísla nových verzí vycházejících přibližně každých 6 měsíců nebudou zvyšovány o 0,1 ale o 1,0. Již v září by tedy měla vyjít verze 5.0.0. Verze 3.0.0 byla vydána v roce 2011.

včera 20:30 | Nová verze

12.3. 12:00 | Komunita

11.3. 21:33 | Komunita

11.3. 20:44 | Komunita

10.3. 14:48 | Nová verze

Vyšla Samba 4.6, mezi novinkami je např. nový parametr "kerberos encryption types", který umožňuje nastavit typ šifrování, dále přibyla podpora pro nahrávání ovladačů tiskáren pro novější klienty (Windows 10), netlogon server byl rozdělen do několika procesů, došlo k vylepšení výkonu AD replikace, vylepšena byla i správa dns (např. lepší validace záznamů). Kompletní seznam změn viz Release Notes for Samba 4.6.0.