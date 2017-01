Pizza Box + diskety pro ATARI

Zdravím, ahoj,

daruji za odvoz Pizza Box, původní konfigurace Celeron 2Ghz, 512MB Ram deska D865GVHZ. Funkční, bez HDD. Kondenzátory OK. Je to šrot, ale kdyby to někdo chtěl, box se dá použít i na něco jiného, zdroj asi 120-150W. Dále pro ATARIstu daruji 5/4 diskety. Většinou jsou tam hry, ale bohužel nemohu zaručit čitelnost a vůbec obsah, protože si nepamatuji, jestli jsem obsah nemazal. Fotky všeho >> zde Osobní odběr Brno.