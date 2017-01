×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

14.1. | Redakce | Novinky | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Konec začleňovacího okna 4.10. Sledování funkčních závislostí mezi zařízeními.

13.1. | Redakce | Jaderné noviny | Komentářů: 6, poslední dnes 13:25

Pro Linux vyšly hry The Dwarves, SHENZHEN I/O, War Thunder, Orwell, Her Majesty's SPIFFING, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Quern – Undying Thoughts a mnohé další. Poslední linuxové herní novinky roku 2016 jsou tu.

13.1. | Jiří Komárek | Hry a zábava | Komentářů: 2, poslední 13.1. 08:56

Novinky ze světa grafenu, ultralehké, přesto však pevné struktury tvořené téměř prázdnem. Umělá inteligence pozná duševní poruchu. Očekávané technologie: makroskopy a hyperspektrální zobrazování. Může život existovat i ve čpavkovém oceánu uvnitř Pluta? Foton přenáší kvantový bit mezi elektrony. Nanotechnologie a roboti v lidském těle. QLED, drony, svíčky v zapalovacím motoru...

9.1. | Redakce | Různé | Komentářů: 5, poslední 11.1. 19:30

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

7.1. | Redakce | Novinky | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Daniel Vetter a Paul McKenney. Začleňovací okno 4.10, část 2.

5.1. | Redakce | Jaderné noviny | Komentářů: 3, poslední 9.1. 12:33

4.1. | Redakce | Různé | Komentářů: 1, poslední 10.1. 08:25

2.1. | Redakce | Různé | Komentářů: 0

31.12. | Redakce | Novinky | Komentářů: 0

30.12. | Redakce | Jaderné noviny | Komentářů: 0

29.12. | David Ježek | Hardware | Komentářů: 0

Starší články

Služby

Rozcestník