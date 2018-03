Sháním Sata SSD jako systémový disk pro OMV

Ahoj a dobrý den,

Sháním Sata SSD spolehlivý disk pro domácí fileserver OpenMediaVault.

Neměl by někdo něco co by se na to hodilo? Myslím, že disk s pár GB stačí. Nemusí to mít stovky GB. Hlavně aby to bylo stabilní a rychlé.

Současný disk mi příjde, že začíná mít problémy s latencí. Pokud by se však našel i levný spolehlivý 2,5" HDD, tak by mě to možná také zajímalo.

Díky.