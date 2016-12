×

Do pátku 30. prosince probíhá v Hamburku konference 33C3 (Chaos Communication Congress) zaměřená na počítačovou bezpečnost. Program slibuje řadu zajímavých přednášek. Konferenci lze sledovat online , nebo lze také přijmout pozvání na setkání Congress Everywhere do pražského hackerspacu brmlab .

Má zmysel ešte asynchrónna storage v Chrome?

včera 13:01 | hardware

Hodnocení: 50 % špatné • dobré

Komentáře

Pred časom som začal robiť Chrome aplikácie, pretože tie nepodporujú synchrónnu storage (localStorage) ale len asynchrónnu (chrome.storage.local, filesystem, sql, ...) som si napísal wrapper a všade som prešiel na asynchrónnu storage a to aj tam kde localStorage išla (rozšírenia, weby, android webview). Robil som to preto aby som používal storage všade rovnako, pri 12-tich rozšíreniach/aplikáciách sa to oplatilo. Teraz, keď ale Google aplikácie zarezal, už prakticky nemá zmysel asynchrónnu storage živiť. Synchrónna je samozrejme jednoduchšia, žiadne callbacky, priamočiary kód. Myslíte že má ešte nejaký zmysel alebo by som mal všetko prerobiť na localStorage?

Vložit další komentář