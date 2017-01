Jaderné noviny – 22. 12. 2016: Začleňovací okno 4.10, část 2.

Stav vydání jádra

Začleňovací okno 4.10 bylo v době psaní tohoto článku i nadále otevřeno, k jeho uzavření mělo dojít nejpozději 25. prosince.

Stabilní aktualizace: 4.8.15 a 4.4.39 byly vydány 15. prosince.

Citáty týdne

Zavrhování mezivrstev a vyzdvihování volání pomocných knihoven se natolik rozšířilo, že nazvat svůj zbrusu nový subsystém libfoo (viz libnvdimm) se jeví jako docela dobrá finta, jak jeho urychlit přijetí.

– Daniel Vetter

Uniká mi nějaký detail? Vzhledem k povaze RCU je jedná možná odpověď na tuto otázku: „Pravděpodobně ano.“

– Paul McKenney

Těsně před vydáním 4.9 Linus Torvalds prohlásil, že vývojový cyklus 4.10 „se vyvíjí tak, že by mohl patřit mezi ty menší.“ V době psaní tohoto článku bylo pro vydání 4.10 začleněno 11 087 neslučovacích sad změn. Takže to nakonec nevypadá, že by toto vydání bylo jedno z těch menších. Nevyrovná se 4.9 (u nějž během začleňovacího okna došlo na 14 308 změn), ale bude srovnatelné s jinými nedávnými vývojovými cykly.

Při psaní tohoto článku bylo od minulého shrnutí začleněno na 4000 změn. Z těch uživatelsky zajímavějších změn jmenujme následující:

Subsystém MD RAID se dočkal podpory „rychlého selhání.“. Pokud začne disk ukazovat chyby v poli RAID 1 nebo RAID 10, bude okamžitě označen za vadný, čímž se zabrání dlouhým zpožděním. Mezitím dojde k pokusu opravit chyby.

Možnosti připojení barrier a nobarrier souborového systému XFS v současných jádrech nic nedělají. Jsou označeny jako zastaralé a s odstraněním se počítá ve vydání 4.15 nebo později.

a souborového systému XFS v současných jádrech nic nedělají. Jsou označeny jako zastaralé a s odstraněním se počítá ve vydání 4.15 nebo později. Souborový systém UBIFS nyní podporuje šifrování.

Filtry sledovacích bodů již dlouho podporují vyhledávací masky. Ve vydání 4.10 dojde k rozšíření do podoby bližší tomu, co se používá pro názvy souborů v shellu.

Subsystém virtio obsahuje nové šifrovací zařízení, což umožňuje poskytovat operace šifrování virtualizovaným hostům.

Architektura PowerPC získala podporu systémového volání kexec_file_load() a překladu s ochranou zásobníku.

a překladu s ochranou zásobníku. Souborový systém logfs, o který se nikdo roky nestaral a který nejspíš nikdo nepoužíval, byl z jádra odstraněn.

Jaderný subsystém měření integrity byl rozšířen o schopnost zachovat seznam měření během měkkého restartu systému. Měření závisí na registrech TPM PCR, které se obnovují pouze při tvrdých restartech, takže validace po měkkém restartu tuto funkci vyžaduje.

Nově podporovaný hardware zahrnuje:

Audio: Kodeky Cirrus Logic CS35L34 a CS42L42, kodeky Cirrus Logic wm8581, analogové WCD kodeky Qualcomm MSM8916, digitální WCD kodeky Qualcomm MSM 8916, vybavení vysílacích stanic Axentia TSE-850, kodeky Realtek rt5665, ovladače analogových kodeků Allwinner sun8i.

Vstupní zařízení: I2C touchpady Asus a tablety THQ PS 3 uDraw.

Různé: Pulzně šířkové modulátory HiSilicon BVT, paravirtualizované RDMA adaptéry VMware, na CPLD založené I2C multiplexy Mellanox, I2C rozhraní s nízkou spotřebou IMX, 32bitové časovače ARC, procesory NVIDIA Tegra pro zavádění systému a řízení spotřeby, generická paměťová rozhraní NVIDIA Tegra, řadiče DDR2/mDDR pamětí Texas Instruments da8xx, rozhraní pro ovládání systému TI, procesory jemných displejů Renesas, NAND řadiče Oxford Semiconductor OXNAS, řadiče NAND flash pamětí Tango, časovače v reálném čase EPSON TOYOCOM RTC-7301SF/DG.

Změny viditelné vývojářům zahrnují:

Šifrovací vrstva nyní obsahuje nový subsystém „acomp“, který bude provádět asynchronní kompresi dat. Novinka podporuje více různých algoritmů. V současné době je dokumentace dostupná pouze ve formě kerneldoc komentářů v commitu.

V době psaní tohoto článku se příliv novinek do hlavního repozitáře významně zpomalil. Většina správců zřejmě respektovala Linusův požadavek a poslala své žádosti o začlenění včas. Vydání 4.10-rc1 bylo naplánováno na 25. prosince, kdy k němu skutečně došlo. O významných změnách z posledních dní začleňovacího okna budeme nejspíš psát v prvním lednovém shrnutí.

