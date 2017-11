Jaderné noviny – 26. 10. 2017: Statistiky vývojového cyklu 4.14

Stav vydání jádra. Výroční zpráva Linux Foundation o vývoji jádra. Záznam živého přenosu z Realtime Summitu. Citáty týdne: Narcisa Vasile a Dave Chinner. Statistiky vývojového cyklu 4.14.

Stav vydání jádra

Současné vývojové jádro je 4.14-rc6, vydané 23. října. Linus řekl: „Tahle rc6 je o něco větší, než jsem doufal, a nevím, jestli je to známka, že nakonec _budeme_ potřebovat rc8 (což by nebylo až tak překvapující), nebo je to prostě načasováním. Nechám to zatím otevřené, abyste věděli, že na rc8 _může_ dojít.“

Stabilní aktualizace: 4.13.9, 4.9.58, 4.4.94 a 3.18.77 vyšly 22. října. Aktualizace 4.13.10, 4.9.59, 4.4.95 a 3.18.78 byly v době psaní tohoto článku v procesu revidování, vyšly 27. října.

Výroční zpráva Linux Foundation o vývoji jádra

Linux Foundation oznámila zveřejnění své výroční zprávy o vývoji jádra. „Jedná se o osmou takovou zprávu, vycházející zhruba jednou ročně, která má pomoci ilustrovat proces vývoje jádra Linux a práci, která definuje největší společný projekt v dějinách výpočetní techniky. Letošní zpráva se zabývá pracemi, které byly dokončeny do cyklu 4.13, s důrazem na vydání 4.8 až 4.13.“ Tato zpráva, kterou sepsali Jonathan Corbet, editor LWN, a Greg Kroah-Hartman, nepřináší pravidelným čtenářům Linux Weekly News (resp. Jaderných novin) mnoho nového, ale jsou v ní hezky zpracované profily vývojářů.

Záznam živého přenosu z Realtime Summitu

Na YouTube je dostupný záznam živého přenosu Realtime Summitu 2017, který se konal 21. října na ČVUT v Praze. Dostupný je také program jednotlivých příspěvků.

Citáty týdne

S velkou mocí přicházejí velké chyby.

—Narcisa Vasile (během panelu jaderných vývojářů na Open Source Summit Europe)

Řeknu to takhle: Z Documentation/memory-barriers.txt mě bolí hlava. (…) Takže ve finále opravdu jde o to, že víme, že refcount_t není přímou náhradou za atomické operace a že skutečně ověřit, že změna je správná, vyžaduje hlubší pochopení Documentation/memory-barriers.txt. Podle mého názoru to představuje příliš velké nároky na dlouhodobou údržbu a množství znalostí, které je potřeba přidat k něčemu, co je jednoduchá sada čítačů referencí…

—Dave Chinner

Statistiky vývojového cyklu 4.14

A look at the 4.14 development cycle. Jonathan Corbet. 20. října 2017

Jádro 4.14, které by mělo vyjít v první polovině listopadu, se v době psaní tohoto článku dostalo do relativně pomalejší fáze vývojového cyklu. Nastal tedy čas podívat se na změny, které se dostaly do tohoto vývojového cyklu, a také na to, jak se tam dostaly. Ačkoliv je 4.14 celkem běžný cyklus, v pár aspektech tentokrát vybočuje.

Do doby pre-patche 4.14-rc5 se do hlavního repozitáře jádra dostalo 12 757 neslučovacích sad změn, což činí 4.14 o něco rušnějším než předchozí cyklus, ale i tak stále jde o celkem běžný vývojový cyklus. Pokud vývojáři do tohoto vydání – vzhledem k jeho dlouhodobé podpoře – protlačili nedodělaný kód, jak se někteří obávají, na celkovém objemu patchů to není poznat.

Do tohoto vývojového cyklu zatím přispělo 1649 vývojářů a toto číslo se do finálního vydání téměř jistě o něco zvýší. I v tomto případě jde o to nárůst oproti cyklu 4.13. Z celkového počtu vývojářů jich 240 přispělo do jádra 4.14 vůbec poprvé. Tato čísla nejsou v ničem neobvyklá, ale bližší pohled na nejaktivnější vývojáře ukazuje pár neobvyklých aspektů.

Nejaktivnější vývojáři cyklu 4.14 Podle počtu sad změn Arvind Yadav 544 4,3 % Bhumika Goyal 195 1,5 % Gustavo A. R. Silva 156 1,2 % Colin Ian King 151 1,2 % Julia Lawall 141 1,1 % Arnd Bergmann 127 1,0 % Mauro Carvalho Chehab 117 0,9 % Bart Van Assche 113 0,9 % Arnaldo Carvalho de Melo 106 0,8 % Paul Burton 100 0,8 % Chris Wilson 96 0,8 % Markus Elfring 94 0,7 % Thomas Gleixner 87 0,7 % Dan Carpenter 87 0,7 % Laurent Pinchart 87 0,7 % Daniel Vetter 83 0,7 % Xin Long 82 0,6 % Christoph Hellwig 79 0,6 % Geert Uytterhoeven 77 0,6 % Michael Ellerman 76 0,6 % Podle počtu změněných řádek Greg Kroah-Hartman 129421 14,9 % Ping-Ke Shih 122912 14,1 % Lionel Landwerlin 30289 3,5 % Mauro Carvalho Chehab 22461 2,6 % Daniel Scheller 17708 2,0 % Nick Terrell 14223 1,6 % Aviad Krawczyk 12831 1,5 % Salil Mehta 12051 1,4 % Juergen Gross 11036 1,3 % Todor Tomov 9286 1,1 % Sukadev Bhattiprolu 9248 1,1 % Hannes Reinecke 9003 1,0 % Arnaldo Carvalho de Melo 7790 0,9 % Andi Kleen 6826 0,8 % Johannes Berg 6631 0,8 % Masahiro Yamada 6429 0,7 % Russell King 4573 0,5 % John Fastabend 4412 0,5 % Jérôme Glisse 4128 0,5 % Vikas Shivappa 4091 0,5 %

Arvind Yadav přispěl 544 sadami změn, vesměs zaměřenými na převedení seznamů zařízení-ID na konstanty. Na rozdíl od většiny podobných úprav nemají tyto sady změn velký bezpečnostní význam, ale aspoň vedou k drobnému zmenšení zdrojového kódu jádra. Bhumika Goyal začala svou stáž v rámci Outreachy úpravou struktur, které jsou plné ukazatelů na funkce, na const , což je práce, která bezpečnost vylepšuje. Na této práci pokračuje i nyní, po opuštění programu Outreachy, s podporou Core Infrastructure Initiative (CII). Gustavo A.R. Silva podporovaný CII také pracoval na převodu dat na konstanty (constification), ale přispěl i řadou dalších oprav. Colin Ian King pracoval na, počkejte si na to, převodu na konstanty a dalších opravách a konečně i Julia Lawall dělala totéž.

Jinými slovy, prvních pět přispěvatelů přispělo téměř 1200 změnami, většinou čistěním deklarací v jádře. Tato práce nepřitahuje stejnou pozornost jako přidávání tvrdících mechanismů, ale celkově se jedná o důležitou součást tvrzení jádra.

Greg Kroah-Hartman se dostal na vrchol sloupce „podle změněných řádek“ hlavně díky jedinému patchi, který z jaderného stromu odstraňuje zbývající staré soubory s firmwarem. Firmware je již dlouho udržován mimo strom, takže toto pročištění bylo na místě. Ping-Ke Shih přidal další ovladač WiFi od společnosti Realtek do staging stromu, Lionel Landwerlin přepracoval části ovladače Intel i915 tak, že bylo možné hodně kódu odstranit, Mauro Carvalho Chebab jako obvykle přispěl změnami napříč subsystémy médií a dokumentace a Daniel Scheller přidal nový velký ovladač médií.

Ovladač WiFi Realtek si se svými 120 000 řádkami zaslouží trochu více pozornosti. Byl předmětem stížnosti na to, jak se ovladače Realteku dostávají do jádra. Ovšem stalo se něco, co je třeba zdůraznit. Řada ovladačů Reatek si prošla začleněním do staging stromu a často odtud to hlavního repozitáře, většinou to ve svém volném čase dělal Larry Finger. Ale, jak vysvětlil, dosáhl věku, kdy mu na to začíná chybět energie, a má v plánu brzy přestat. Takže je povzbudivé, že Ping-Ke Shih, který tentokrát dodal patch s ovladačem Realtek, je ve skutečnosti zaměstnancem Realteku. Zdá se, že se společnost konečně rozhodla dát nějaké zdroje na podporu Linuxu, a doufejme, že se situace s příslušnými ovladači bezdrátových zařízení časem zlepší. Mezitím by Realtek měl Larrymu poslat hezký dárek k odchodu do důchodu, rozhodně si to zaslouží.

Práce v cyklu 4.14 podporovalo 213 firem, které se podařilo identifikovat. To je obvyklý počet, opět o něco vyšší než v případě 203 firem v cyklu 4.13. Nejaktivnějšími zaměstnavateli tentokrát byli:

Nejaktivnější zaměstnavatelé cyklu 4.14 Podle počtu sad změn Intel 1328 10,4 % (žádný) 813 6,4 % Red Hat 754 5,9 % (neznámý) 575 4,5 % IBM 566 4,4 % Motorola 544 4,3 % Linaro 500 3,9 % Google 453 3,6 % Mellanox 425 3,3 % SUSE 404 3,2 % Linux Foundation 391 3,1 % AMD 348 2,7 % Renesas Electronics 319 2,5 % Samsung 262 2,1 % Rockchip 257 2,0 % Oracle 221 1,7 % ARM 218 1,7 % (konzultanti) 199 1,6 % Canonical 185 1,5 % Broadcom 182 1,4 % Podle počtu změněných řádek Linux Foundation 131369 15,1 % Realtek 124976 14,4 % Intel 101671 11,7 % (žádný) 47222 5,4 % Red Hat 31888 3,7 % SUSE 29408 3,4 % Huawei Technologies 28807 3,3 % IBM 28363 3,3 % Linaro 25614 2,9 % Samsung 24940 2,9 % (neznámý) 22749 2,6 % Mellanox 18379 2,1 % Facebook 18345 2,1 % Google 17257 2,0 % AMD 14621 1,7 % (konzultanti) 12162 1,4 % Renesas Electronics 12004 1,4 % ST Microelectronics 9923 1,1 % Rockchip 9091 1,0 % ARM 8438 1,0 %

Tyhle výsledky jsou u posledních jader celkem běžné. Snad největším překvapením je přítomnost Realteku, o kterém byla řeč výše. Jinak postupuje projekt jádra stále kupředu, poháněn velkou podporou firem.

I když je projekt vývoje jádra jednoznačně závislý na vývojářích píšících kód, závisí také na těch, kdo testují změny a hlásí chyby. Alespoň občas jsou tyto příspěvky zaznamenány pomocí štítků přidaných patchům. Při pohledu na štítky Reported-by („nahlásil“; 619 k vydání 4.14-rc5) a Tested-by („otestoval“; 605) jsou vidět následující výsledky:

Testování a hlášení chyb v cyklu 4.14 štítky Reported-by („nahlásil“) Fengguang Wu 36 5,8 % Dan Carpenter 27 4,4 % Andrey Konovalov 17 2,7 % Peter Zijlstra 14 2,3 % Eric Biggers 12 1,9 % Arnd Bergmann 11 1,8 % Michael Ellerman 11 1,8 % Stephen Rothwell 9 1,5 % kbuild test robot 7 1,1 % Eric Dumazet 6 1,0 % Dmitry Vyukov 6 1,0 % Jianlin Shi 6 1,0 % Christoph Hellwig 5 0,8 % Geert Uytterhoeven 5 0,8 % Ingo Molnar 5 0,8 % Tetsuo Handa 5 0,8 % kernel test robot 5 0,8 % Mathias Kresin 5 0,8 % štítky Tested-by („otestoval“) Andrew Bowers 51 8,4 % Richard Scobie 21 3,5 % Arnaldo Carvalho de Melo 19 3,1 % Laurent Pinchart 16 2,6 % Thierry Reding 16 2,6 % Andrey Konovalov 15 2,5 % Laura Abbott 14 2,3 % Eric Biggers 12 2,0 % Jasmin Jessich 12 2,0 % Dietmar Spingler 12 2,0 % Manfred Knick 12 2,0 % Aaron Brown 12 2,0 % Marcin Wojtas 12 2,0 % Pavel Machek 8 1,3 % Philippe Cornu 7 1,2 % Stan Johnson 7 1,2 % Heiko Stuebner 6 1,0 % Ondrej Zary 6 1,0 %

Ve skutečnosti nejspíš patří záznamy o hlášení „Fengguang Wu“ a dvakrát „test robot“ k sobě, ale v patchích byly uvedeny zvlášť.

Tato čísla samozřejmě značně podhodnocují, kolik testování a hlášení v komunitě probíhá. Příslušné štítky nejsou patchům vždy přidány, jak by se patřilo. V případě testování o sobě spousta testerů vůbec nedá vědět, když jim všechno funguje. I tak štítky, které použity jsou, zaznamenávají opravdu odvedenou práci, díky které je jádro lepší.

Celkově se zdá, že proces vývoje jádra běží i nadále celkem plynule, občasným komplikacím navzdory. Jen málo projektů by dokázalo integrovat změny takovým tempem a produkovat nějaký výsledek, který v následujících letech poslouží jako základ bezpočtu v praxi nasazených systémů.

