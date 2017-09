Týden na ITBiz.cz - PwC: Umělá inteligence zvýší světové HDP o 15,7 bil. dolarů

Jsou „ajťáci“ za vodou už po střední škole? Konference SAP Forum Professional Day 2017 ukázala využití technologií v praxi.

Společnost SAP ČR posiluje svůj tým a na pozici obchodní ředitelky jmenuje Markétu Bauerovou, která má dlouholeté zkušenosti z lokálních i regionálních obchodních pozic v IT.

Nejnovější řada tiskáren EcoTank ITS má nový, kompaktní design, který ještě více usnadňuje použití.

Společnost Epson se drží své filozofie, jejímž cílem je vytvářet technologie, které lidem zlepšují život. Na veletrhu IFA 2017 představuje nejnovější řešení pro tisk a projekci.

Mohlo by se zdát, že sálové počítače už jsou odepsány. Pohled do celosvětových světových prodejů výrobců serverů podle obratu však říká něco jiného a Fujitsu to dokazuje inovovaným operačním systémem pro svoje sálové počítače BS2000, které jsou mj. nasazeny v jednom z důležitých resortů české administrativy.

Na největším evropském veletrhu zabezpečení IT v německém Norimberku se od 10. do 12. října očekává více než 580 vystavovatelů s tím, že mezinárodní účast roste. O aktuálních tématech budou informovat čtyři otevřená fóra. Keynote bude mít bývalý mluvčí Wikileaks.

Zákazník je nyní schopen obnovit své systémy do 15 minut od případného výpadku.

Společnost Konica Minolta Business Solutions, přední poskytovatel řešení a služeb v oboru dokumentace a tisku, nastavila prostřednictvím softwarových aplikací Cognito iQ a tabletů Panasonic Toughpad novou laťku v oblasti zákaznických služeb.

Společnost Dell představila nejkomplexnější službu zákaznické podpory na světě, nové notebooky a počítače 2v1 a headset pro smíšenou realitu, které budou mezi nejžádanějšími vánočními dárky

Alza.cz využije služby serverhousingu CRA pro zajištění vyššího zabezpečení serverové infrastruktury.

Logitech téměř po deseti letech představuje nově pojatý trackball MX ERGO – nabízí nejvyšší komfort a špičkové sledování pohybu.

Čtvrt století své existence oslaví tento týden významný český dodavatel komplexních informačních (ERP) systémů pro firmy, společnost Vision Praha s.r.o. Firma se v rámci oslav rozhodla pro radikální změnu své vizuální identity včetně nového loga. Průřez historií a ochutnávku nové grafiky najdete na www.novy-vision.cz.

Rychlá kancelářská A3 inkoustová multifunkční tiskárna WorkForce Enterprise WF-C20590 disponuje výkonem 100 stran za minutu, velmi svižným náběhem do 15 sekund a první vytištěnou stránkou do 5 sekund.

Laserová zobrazovací řešení pro vzdělávání přináší poutavý 100palcový obraz v rozlišení Full HD, jemuž se ploché displeje nemohou zdaleka rovnat.

Pracovní stres vede v IT odděleních k nízké kvalitě podpory a častým fluktuacím.

Významný český dodavatel firemních informačních systémů Vision Praha s.r.o. mění organizační strukturu.

Při přechodu na model DevOps vyvstává otázka metrik. Jak zjistit návratnost investic, jak alokovat zdroje a na co se zaměřit při dalších inovacích?

Datasys je jedním z průkopníku nasazování chatbotů v ČR.

Společnost Dell rozšiřuje možnosti modelu flexibilní spotřeby pro virtualizaci plochy a aplikací pomocí řešení VMware Horizon.

Dvě nové multifunkční tiskárny OKI Teriostar LP-1040MF a LP-2060MF jsou určené především pro architektonické, designové, inženýrské, konstrukční a reprografické úlohy. Širokoformátová LED zařízení vynikají nejvyšší rychlostí ve své třídě, vytisknou až 9 stran formátu A1 za minutu a skenují rychlostí 24 cm za vteřinu.

Nechyběl chytrý stadion, řešení pro EET i GDPR, inteligentní nakládání s odpadem nebo magický IoT bar.

Jaká je role chatbotů v systémech zákaznické podpory? Připraví o práci zaměstnance kontaktních center, nebo jim naopak uvolní ruce k řešení důležitějších problémů?

Workspace for Tomorrow je přístupem založeným na flexibilitě, otevřenosti a neustálé dostupnosti odkudkoli. Ještě před pár desítkami let byl tento moderní způsob práce uskutečnitelný jen obtížně – nejen kvůli finanční náročnosti a z nedostatku inovativního myšlení, ale i kvůli technologické vyspělosti.

Kvůli nedostatku odborníků v IT dochází prý k přeplácení, nezdravému rozmazlování i snižování výkonnosti pracovníků.

Automatizované funkce byly testovány a prověřeny na podnikovém trhu a Dell je nyní přináší i běžným spotřebitelům.

Nejvyšší bude dopad na maloobchod, finančnictví a zdravotní péči, kde zavedení umělé inteligence zvýší produktivitu i spotřebu.

