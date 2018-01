Týden na ITBiz.cz – Rok 2017 v IT

Fusion Genomics využije IBM Cloud v boji proti světovým pandemiím. Technologické prognózy na rok 2018. Rusko zvažuje vytvoření kryptorublu, aby se vyhnulo sankcím.

Články

Rok 2017 v informačních technologiích nezažil žádné velké akvizice, nejzajímavější mají na svém kontě Intel (MobilEye) a Amazon (Whole Foods). V bezpečnosti se řešil ransomware i malware těžící kryptoměny. Dění v ČR se točilo dění nejen kolem GDPR, EET či DVB-T2.

Společnost IBM oznámila, že firma Fusion Genomics chce pomocí cloudových technologií IBM posílit svou schopnost odhalit pandemie dříve, než nastanou.

V kanceláři máte plné šanony dokumentů, ale když potřebujete najít něco konkrétního, a nadto ještě rychle, je to problém. Nebo jste o krok dál a všechny papírové dokumenty si skenujete, ale opět, prohledávání je zdlouhavé a problematické, protože musíte soubory na obrazovce pročítat jeden po druhém. Jak na tištěné i elektronické dokumenty, aby vaše kancelář byla moderní a nebrzdila vás?

Vladimír Krejčů je od listopadu 2017 zodpovědný za rozvoj spolupráce se 706 ProPartnery společnosti.

Podle předpovědi Institute for the Future (IFTF) vstupujeme do nové éry v partnerství lidí a strojů. Do roku 2030 budou lidé a stroje pracovat ve stále užší souhře, která výrazně promění naše životy. Vznikají technologie, jako je umělá inteligence (AI), rozšířená realita (AR) nebo virtuální realita (VR), dochází k výraznému pokroku v technologiích internetu věcí (IoT) a cloud computingu.

Oceněná zařízení se zaměřují hlavně na snadnou použitelnost.

Rok 2018 bude ve znamení investic do loajality zaměstnanců. Firmy se chtějí zaměřit zejména na nabídku lákavých benefitů a talent management.

Odborníci odhadují, že po roce 2025 budou kvantové počítače dostupné vládám, tajným službám apod. institucím. Ty mohou již nyní zachycovat data a za necelých 10 let ochranu rozlousknout. Kvantová kryptografie prý ve stejném časovém horizontu masově implementovatelná nebude, čili je nejvyšší čas nasazovat nové metody – pokud již není pozdě.

Jeden ze zakladatelů enterprise architektury John Zachman srovnává IT v institucích s Boeingem: Firma, která kupuje Boeing 747 se o tak významnou investici vzorně stará. Má pracovníky, kteří pečlivě sledují a snaží se optimalizovat využitelnost a výnosnost letadla. Jiní zase řídí údržbu. IT architektura, tedy suma všeho hardwaru a softwaru v instituci, bývá mnohem dražší než Boeing 747. A přesto se často neklade patřičná pozornost na řízení tak zásadní investice. K tom stěží ještě něco dodat.

Zprávičky

Tentokrát pro těžbu kryptoměn zneužíval návštěvníky webu zprostředkovatel reklamy.

V nabídce je řešení dostupné jako předem integrovaný a snadno implementovatelný rackový systém.

„Můžeme proplácet účty s našimi protistranami po celém světě bez ohledu na sankce,“ prohlásil Putinův ekonomický poradce.

Skokan roku: javový skript CoinMiner.

Přenosové učení je formou hloubkového učení, kde je výuka systému namísto dat z reality založena na různých simulacích.

