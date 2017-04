Týden na ScienceMag.cz: Terraformace Marsu

Finanční výpočty v prostředí Matlab. Matematika a kvantová fyzika ve Futuramě. Počátky autorského práva. Umělá inteligence vytváří z obrazu fotku. Hvězdy vznikající u černých děr. Osobnost pavouků. Planety s více slunci. Pravěký kanibalismus.

V první fázi by se vytvořila hustá atmosféra oxidu uhličitého a teplota se ze současných v průměru -60 °C zvedla nad nulu. Tento proces prý může být docela rychlý, i se současnými technologiemi bychom ho zvládli třeba do 100 let. Atmosferický tlak lze zvýšit i tím, že bychom produkovali dusík z dusičnanů na povrchu Rudé planety. Větší problém je dostat do atmosféry dost kyslíku, aby zde lidé mohli dýchat bez přístrojů.

Finanční výpočty jsou založeny na práci s vektory a maticemi, ať už se bavíme o statistice, datové analytice či optimalizaci. Programovací jazyk prostředí MATLAB je na práci s maticemi postaven. Příslušné výpočty jsou z toho důvodu velmi rychlé.

Dalekohled ESO/VLT pozoroval zcela nový proces vedoucí k formování hvězd. Jakmile černá díra pohltí nějakou hmotu, tak při tomto procesu zároveň ohřívá okolní plyn a vypudí ho z mateřské galaxie v podobě mohutného hustého proudu.

Schrödinger a jeho kočka účinkují v dílu Fryority Report (2011). Dopravní policisté na motocyklech pronásledují Schrödingera za překročení rychlosti světla a „porušení Lorentzovy invariance“ a honička končí fyzikovou bouračkou. Když se Schrödinger vysouká z vraku svého auta, policisté se ho ptají na krabici s kočkou…

Pojetí copyrightu se zřejmě poprvé objevilo spolu s tzv. Rejstříkem – v Anglii a dalších evropských zemích vznikaly tyto seznamy od 16. století v souvislosti s rozšířením knihtisku a možnostmi relativně levného kopírování. Vydavatelé/tiskaři byli sdruženi do jakéhosi cechu a když zamýšleli vydat určitý titul, zanesli ho do společného seznamu. Následně pak byl tento titul po určitý čas blokován…

Možnosti softwaru CycleGAN byly demonstrovány na příkladu Monetových obrazů. Za předpokladu, že byly malovány podle konkrétní předlohy, dokázal program oddělit „uměleckou vrstvu“ (impresionismus jako styl) a z obrazu rekonstruovat (spíše „rekonstruovat“) realisticky vyhlížející fotografii – tedy úplný opak toho, co dělá např. aplikace Prisma.

Téma kuriózní a současně morbidní: příspěvek k dějinám pravěkého kanibalismu. Otázka, jak byl rozšířený (dle prezentovaných názorů značně). Jedli lidé jiné lidi spíše z rituálních důvodů nebo prostě pro obživu? Jak s tím souvisejí priony? Kalorické tabulky, které v knihách o zdravé výživě nenajdete.

Osobnost mají prý i pavouci. Má se to projevovat tím, jak si jednotlivé páry „sednou“, tj. zda samička po kopulaci svého druha sežere. A jaký závěr si z toho nesežraný pavouk udělá pro příště.

Původce spavé nemoci by mohlo jít likvidovat glukózou. Prvoci rodu Trypanosoma způsobují zvířatům i lidem řadu závažných onemocnění, mezi něž patří spavá nemoc nebo Chagasova choroba.

Jak fungují profesionální drony. K dispozici jsou různé pracovní postupy pro poskytování a správu snímků získaných během operací bezpilotních prostředků.

Arabský poloostrov jako genetická křižovatka. Arábie byla pravděpodobně první oblastí, kudy putoval anatomicky moderní člověk, když opustil Afriku a vydal se směrem do Eurasie.

Mléčná dráha pod lupou. Astrofotografie měsíce, plus trocha mytologie: co si o Mléčná dráze mysleli Řekové, Indové, Inkové…

Mohou planety podobné Zemi mít dvě slunce? Existují dva scénáře, kdy může mít planeta dvě slunce: V prvním případě obíhá okolo hvězdy, která je součástí vícenásobného systému, druhou možností je cirkumbinární planeta, která obíhá okolo dvou hvězd současně.

