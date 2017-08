Týden na ScienceMag.cz: Vysokoteplotní supravodiče

00:01 | Redakce | Různé | 194×

Behaviorální ekonomie vs. ekonomická racionalita. Soukromý kapitál a projekty termojaderné fúze. Fraktály na rýžovištích. Molekulární motory. Lanthan, praseodym a supravodivost.

Stanley každý víkend seká na zahradě trávu a pokaždé to u něj vyvolává příšernou alergickou reakci. Zeptám se ho, proč si nezaplatí kluka, který by mu trávník posekal. Stan prohlásí, že se mu za to nechce platit oněch deset dolarů. Pak se ho zeptám, jestli by za 20 dolarů posekal zahradu sousedovi, a Stan na to, že ne, samozřejmě že ne… Dokazuje ale tento příklad (a jiné), že klasická ekonomie se plete a lidé se chovají iracionálně? Není to divná argumentace?

Získávání energie pomocí termojaderné fúze je nesmírně lákavé a v posledních 10–15 letech přitahuje i soukromý kapitál. Tokamaky s obrovskými magnety jsou veliké a tím i drahé. Soukromníkův sen je malé, laciné zařízení, nejlépe umístěné na kuchyňském stole, v horším případě na nákladním autě. Tak za pět, nejpozději za deset let. Fantazie? Možná…

Rýžové terasy na Bali vytvářejí složitou strukturu, aniž by ale systém byl nějak centrálně řízen. Základní mechanismus se týká distribuce vody a má být následující: Pokud lidé zaplaví určité pole, škůdci se přestěhují na vedlejší a pak se zase vrátí. Naopak jsou-li najednou pod vodou všechna rýžoviště, většina škůdců se utopí. Na jednu stranu jsou tedy lidé výše po proudu motivováni pouštět část vody svým sousedům, protože je to výhodné i pro ně – sníží škody způsobené škůdci. K tomu, aby všichni zaplavili pole najednou, ale není dost vody.

Palivem tohoto motoru je světlo o určité vlnové délce. Ozářením molekuly dojde k částečnému otočení rotoru, který se pak sám následně dotočí. Dalším ozářením začne druhý cyklus a takto můžeme pokračovat libovolně dlouho. Každé ozáření vyvolá jednu rotaci stejně jako vstřik benzínu do válce zážehového motoru.

Tým z Argonne National Laboratory považuje podvojné oxidy niklu za kandidáty na vysokoteplotní supravodiče. Vědci z laboratoře, která spadá pod americké ministerstvo energetiky, připravili konkrétně dva typy sloučenin, R4Ni3O10 a R4Ni3O8, kde R může zastupovat lanthan nebo praseodym.

Krátce

Jak se na Moravě střídali neandrtálci a Homo sapiens. Na přechodu středního a mladšího paleolitu dochází ke změně mobility, lidé začínají využívat mnohem širší okolí.

Čištění šedé vody na membránách. Moderní zařízení schopné vyčistit v budovách tzv. šedou vodu pro další použití vyvinuli výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně.

Cypřiš a citrusy: Kombinované alergie pyl-potravina V oblasti Středomoří byly v klinické praxi popsány případy zkřížené alergie na cypřišový pyl/broskve a cypřišový pyl/citrusy.

Moderní adaptivní optika ostří obrazy vesmíru. Spojení AOF a MUSE vytvořilo jeden z nejmodernějších a nejvýkonnějších systémů, které kdy byly pro pozemní astronomii postaveny.

WASP-167b/KELT-13b: Systém plný extrémů. Jedná se o jednu z nejteplejších hvězd s horkým jupiterem.

Evoluce genů jako stavebnice. MaLR elementy jsou skoro všude a v okamžiku zabudování do genomu mohou fungovat jako genový počátek.

Pavel Houser

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse