Zpověď VSHostingu: Jak vypadalo zákulisí českého hostingu a internetu před 11 lety

V říjnu VSHosting oslaví 11. narozeniny. Podívejte se, jak jsme začínali a co se od té doby změnilo.

Jak vypadal hostingový a internetový svět před 11 lety

Když jsme v roce 2006 zakládali VSHosting, byl hostingový a internetový svět v ČR naprosto odlišný. Weby byly psány v nejjednodušších technologiích (relační databáze – MySQL nebo PostgreSQL + PHP). Jako servery se používaly běžné domácí počítače a pořádných datacenter bylo poskrovnu. Tehdejší běžný standard datacenter byla místnost s několika racky, jedna domácí/kancelářská klimatizační jednotka a jedna UPS. O redundanci a fyzickou bezpečnost tehdy příliš nešlo a výpadky byly na denním pořádku. Vše bylo podřízeno tomu, aby se server, resp. počítač připojil k alespoň 10 Mb/s, či lépe 100 Mb/s internetu s rozumným limitem přenosu dat. Internet byla nejdražší položka provozu vlastního serveru. Za tu dobu se internet z pohledu technologií a kapacit dostal jinam, 1 Gb/s na páteřních sítích byl vytlačen 10 Gb/s a ten je nyní vytlačován technologií 100 Gb/s. Protokol IPv6 byl tehdy záležitostí spíše pro fajnšmekry a prakticky žádný operátor jej nepodporoval (zejména proto, že to nepodporovaly použité páteřní síťové technologie) a IP transitní konektivita (zahraniční připojení) za jedenáct let klesla s cenou více než padesátkrát.

Virtualizací se tehdy prakticky nikdo netrápil a nebylo nutné řešit ani dnes tak „populární“ DDoS útoky apod.

Hostingových firem bylo již tehdy na trhu relativně hodně, specializované managed řešení pro velké projekty dělaly pouhé jednotky firem. VSHosting přišel s řešením virtuálních serverů (odtud také název VSHosting – Virtual Server Hosting), což tehdy nebyla na trhu zatím příliš známá služba. Začali jsme se tedy postupně zaměřovat na hostingové potřeby a zajišťováním infrastruktury pro největší internetové projekty. Jedním z prvních projektů, pro kterého se stal VSHosting infrastrukturním partnerem, byl v roce 2006 server ČSFD.cz, již tehdy jeden z největších internetových projektů v ČR. Další projekty ihned následovaly (např. Týden.cz a další). Mimochodem VSHosting začínal s Debian 3 (Woody) a Debianu resp. Ubuntu je věrný dodnes

Zajímá vás, jak vypadaly první servery VSHostingu před 11 lety? To jsou ony (omlouváme se za malé rozlišení fotky). Ani tehdy nešlo o žádné bastly

V čem se stal VSHosting nejlepší (a největší) a co se nám povedlo?

Uvědomili jsme si, že pokud chceme být opravdu přínosným partnerem těmto projektům, musíme se přestat ohlížet na lokální firmy a začít se inspirovat v zahraničí u velkých hráčů (například RackSpace). Za rok jsme tak již měli hotový vlastní autonomní systém, vlastní páteřní síť a přestěhovali jsme se do vyhrazeného datového sálu, který byl pro nás vytvořen v TTC. Další rok (od 1. 1. 2008) jsme se připojili do NIX.CZ. Zkrátka jsme si kladli za prioritu špičkovou technologickou infrastrukturu, a to považujeme za jednu z hlavních priorit dodnes. Další prioritou byla specializace na různé nové technologie, které začali klienti postupně ve svých aplikacích používat (noSQL databáze apod.). Tím jsme za jedenáct let vytvořili unikátní know-how, které jiní lokální poskytovatelé nemají. Profesionalizace nastala i u jiných věcí. Na začátku jsme úplně první servery (desítky kilogramů vážící krabice) vozili autobusem MHD z maloobchodu do serverovny přes celou Prahu (v mém případě místo školního vyučování).



Video ze stavby ServerParku

Za pár let jsme se stali největším poskytovatelem managed služeb nejen v ČR, ale i v SR, kde aktivně působíme od roku 2009 včetně připojení do SIX.SK. V roce 2012 jsme začali plánovat a projektovat stavbu vlastního datacentra ServerPark (otevřeno 2015). Větší cíle máme ještě před sebou



Podívejte se na video z otevírání ServerParku

Od té doby se staráme o tisíce projektů včetně těch největších. Jedním z nich je bezpochyby Shoptet, kde hostuje každý čtvrtý český e-shop, a jde o technologicky poměrně náročné infrastrukturní řešení. Jsem hrdý na VSHosting a jeho tým, že se nám povedlo Shoptet.cz nejen zmigrovat dle plánu, ale také zajistit špičkový provoz a rozvoj infrastruktury a maximální dostupnost díky know-how a špičkovému zázemí (tedy TOP 2 priority). O Shoptetu brzy napíšeme samostatný článek. Shoptet není jediným složitým řešením, kde jsme si naplno vyzkoušeli krásy, ale i limity a omezení synchronních replikací databází (galera), balancování obrovského trafficu či pokročilé anti-DDoS ochrany. Podobných velkých řešení hostujeme desítky.

VSHosting je považován také za významného hráče v oblasti e-commerce, protože zajišťujeme provoz i spousty projektů e-commerce náročných na provoz – například e-shopy Notino, Hudy, Insportline, AAA AUTO, Okay.cz, Kupi.cz, Zoot.cz, Pelikan, Letuska.cz, Megapixel, Vivantis, Prazdroj, Euronics, Bezvasport, A3sport a stovky dalších velkých eshopů, a nejen jich (hostujeme například platformu Smartsupp).

Cesta ke cloudovým službám a kam směřujeme

V posledních letech se čím dál více věnujeme novým cloudovým technologiím. Přišli jsme s novou generací webhostingu a virtuálních serverů službou SnackHost.com, která svými vlastnostmi a použitou technologií výrazně překonává všechny běžné hostingové komoditní služby. U služby SnackHost jsme poprvé použili technologii OpenStack/Ceph, kterou nyní budeme používat i na další služby, které plánujeme ve VSHostingu spustit (například unikátní storage službu CloudSpace).

Obecně více směrujeme k tomu, aby jednodušší služby byly klientům poskytnuty centrálním řešením, které můžeme více „vymazlit“ a věnovat mu maximální péči. Tímto stylem jsme například spustili službu CloudMail a související centrální anti-DDoS ochranu MailProtect. Díky tomu už nyní neinstalujeme poštovní služby na každý samostatný klientský server, protože takto dosáhneme lepších výsledků z pohledu kvality služby. Podobně řešíme například i službu CDN, kterou si budujeme od základu sami, na vlastní infrastruktuře, globálně po celém světě včetně USA, a nyní plánujeme rozšíření CDN i do Asie. Pomocí naší CDN akcelerujeme provoz spousty klientů, včetně těch s globálními projekty.

Individuální péči více soustředíme na individuální managed služby pro malé i velké internetové projekty, kde naplno uplatňujeme naše know-how a spolu s centrálními službami (CloudMail, CloudSpace, CDN, CloudDNS a další) vytváříme unikátní produkt pro provozovatele internetových projektů, kterým zajistíme všechny hostingové potřeby – individuálně a tam kde to dává smysl, tak špičkovou centrální službou.

Momentálně pracujeme na významném projektu, kde se individuální a centrální řešení skloubí do nové služby Zerops, což je unikátní cloudová platformní služba s plnou automatizací všech běžných operací (Performance Tuning, Autoscaling, Autoupdate Operations), řešící drtivou většinu běžných potřeb a zajišťující pro klienty i hostované prostředí develop & build a spoustu unikátních prvků. Díky našemu týmu adminů budeme na platformě Zerops vyvíjet podporu nových technologií, testovat za klienty přechod na nové verze (klient tak již bude moci pouhým jedním tlačítkem potvrdit provedení například aktualizace na novou verzi MariaDB/gallery bez výpadku a plně automaticky), testovat a nasazovat automatizaci nových operations scénářů a věnovat se podpoře implementace Zeropsu do velkých internetových projektů (více info například zde). Zerops je určen na začátku pro trhy UK, DE a NL.

Koho hledáme do týmu

VSHosting buduje pohodové týmy vzájemně „kompatibilních“ lidí. Ve VSHostingu máme týmy nadaných nadšených juniorů po maturitě i týmy neméně nadšených seniorů s mnohaletou praxí nejen z ČR ale i zahraničí. Bráníme se jakýmkoliv korporátním nesmyslům a stále je u nás „startup“ atmosféra ovšem v prostředí vyzrálé firmy, která má porodní bolesti za sebou, díky čemuž se dokáže zaměřit primárně na růst a rozvoj a dokáže zajistit lidem ve firmě pohodu a stabilitu a umožnit jim posouvat se každý den dál. Pohodové prostředí – fotbálky, chill zóna se stálým přísunem zdravého i méně zdravého občerstvení, pití, energy drinky, pizzy, multisportky apod., mají dnes i jiné firmy.

Ve VSHostingu ale cílíme i na méně obvyklé benefity – komfortní mobilita (= auto), pořádné a pohodlné kancelářské křeslo, klima v kanceláři, dobré kafe, dobrovolné týdenní „admin pivo“, „steak“ teambuildingy v Ambiente či vlastní grilovačky na zahradě před datacentrem a další. Chceme, aby se u nás každý cítil dobře.

Do firmy hledáme nadšené juniory a seniory adminy se zájmem o Linux, kteří budou kompatibilní s týmem, ztotožní se s firemními cíli a chtějí s námi postupně budovat firmu s globálními ambicemi, kterou v příštím roce čeká ještě raketovější růst. V příštím roce VSHosting tým vyroste o 20-30 dalších kolegů. Rozšiřujeme i tým junior adminů, takže nadšenci se zájmem o Linux, po maturitě nebo i před ní, se mohou hlásit také . Každý nadaný junior má možnost rychlého růstu a během pár let se vypracovat na seniorní pozici, což se mnoho kolegům u nás již povedlo (tento rok tři admini).

Napsat nám můžete na team@vshosting.cz nebo přímo mně na ceo@vshosting.cz

Damir Špoljarič,

Spoluzakladatel VSHostingu

