Dotaz: Jak spustím v openSUSE...

Apple prostřednictvím svého WebKit týmu navrhuje nové WebGPU API pro 3D grafiku na webu. Vytvořena byla skupina GPU for the Web Community Group u W3C. WebGPU API by mělo zastřešit Direct3D 12 od Microsoftu, Metal od Apple a Vulkan od Khronos Group. WebGPU API by mělo být výkonnější než dnes používané WebGL [Hacker News].