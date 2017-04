Dotaz: Nefunkční WiFi BCM43228 Debian Jessie

dnes 22:44 | Nová verze

včera 13:11 | Bezpečnostní upozornění

CSIRT.CZ upozorňuje na chybu v prohlížečích Chrome a Firefox umožňující vytvořit phishingovou stránku, kterou lze jen velmi těžko identifikovat jako závadnou. Chyba spočívá v implementaci ochrany proti dávno známému útoku homograph attack. Čínský bezpečnostní expert Xudong Zheng zjistil, že ochrana proti tomuto útoku selže v okamžiku, kdy doménové jméno obsahuje znaky z různých jazyků. Viz například аррӏе.com vs. apple.com nebo еріс.com vs. еріс.com.