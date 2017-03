včera 20:30 | Zajímavý článek

Mozilla.cz představuje projekt Photon . Cílem projektu je návrh a implementace nového výchozího vzhledu Firefoxu. Současný vzhled Australis se dostal do Firefoxu před třemi lety s verzí Firefoxu 29 . Projekt Photon se promítne už do podoby Firefoxu 57.

Minulý týden byla vydána verze 8.0.0 minimalistické linuxové distribuce ( JeOS , Just enough Operating System) pro Kodi (dříve XBMC) a multimediálního centra LibreELEC (Libre Embedded Linux Entertainment Center). Jedná se o fork linuxové distribuce OpenELEC (Open Embedded Linux Entertainment Center). LibreELEC 8.0.0 přichází s Kodi 17.0 Krypton .

Nadace Raspberry Pi představila ( YouTube ) Raspberry Pi Zero W. Jedná se o vylepšenou verzi miniaturního počítače Raspberry Pi Zero s Wi-Fi a Bluetooth. Koupit jej lze za 10 dolarů. V prodeji je také oficiální krabička.

Pocket (dříve Read It Later) (Wikipedie) je oblíbená služba umožňující uložit si článek z webu na později. V červnu 2015 s vydáním Firefoxu 38.0.5 se do té doby doplněk Pocket stal integrovanou součásti Firefoxu, a to i přes odpor celé řady uživatelů tohoto webového prohlížeče. Mozilla po měsících ustoupila a z integrované součásti se stal opět doplněk. Včera bylo oznámeno, že Mozilla službu Pocket kupila (Mozilla Blog, Pocket Blog).