Zterminálovatel som

11.3. 02:39 | Přečteno: 806×

Od posledného zápisku s recenziou filmu ubehol nejaký ten deň-dva, tak v skratke popíšem čo a ako.

Zterminálovatel som. Objavil som sdf.org, prešiel na tiling wm (usadil som sa na spectrwm - a áno, viem že moje posledné screeny nie sú z tohoto wm, to bude len následok viacerých počítačov). Ako shell som si zvolil Korn Shell, kúpil knižku, objavil ako to funguje a ako si možno spríjemniť život v tomto shelli a nemám dôvod aktuálne meniť.

Učím sa programovať, nejde mi to ale vôbec, predsa len už som na mnohé veci asi starý. Každopádne, knižka je to zasa zaujímavá, takže ak ma aj nenaučí programovať, snáď sa aspoň zlepším v takom tom myslení 'ala ajťák' - je to Common LISP. Ak by niekto mal nápad na nejaký lepší zdroj učenia tohoto jazyka, sem s ním (Land of LISP to ale nie je).

Moju strašnú angličtinu trošku brúsim na anglicky písanom 'phlogu', na sdf.org mám aj webík, aj gopher denník. Plus, robím malý video seriál, tiež v angličtine a musím sa pochváliť že všetky epizódy majú nenulový počet zhliadnutí

Takže tak zhruba, inak pracujem, cestujem, prvý krát som letel (a odvtedy ešte niekoľko krát), navštívil Švédsko, Fínsko, Holandsko, ...

