Vývoj v C# + Oracle ODP.NET + EntityFramework

dnes 20:27 | Přečteno: 89× | windows | poslední úprava: dnes 20:28

Historie a aktuální stav

V dobách několik let zpět se rozhodlo, že vývoj nového firemního IS se postaví na C# + ODP.NET + Entity Framework.

Současný IS je postaven jako tlustý klient na Visual FoxPro + Oracle. Nový IS je formou web app, která běží na IIS a je napsána pod C# za pomocí EntityFrameworku a ODP.NETu pro komunikaci s OracleDB.

Aktuální problém je, že mně programátoři neustále otravují s tím, proč jim něco nefunguje ve Visual Studiu, jakou verzi klienta mají použít, jak to mají nainstalovat, proč jim to nejde na jejich domácím PC ve Visual Studio Express atd. Fakt mně to sere. Nechápu, proč já jako systémák mám řešit jejich program na jejich PC.

Celá věc vygradovala v pátek, kdy jsem musel být v jobu asi do 20:30 kvůli tomu, že mi hlavní programátor IS ve čtvrtek řekl, abych zaktualizoval Oracle klienta na 12.2 na serveru s IIS, kde běží IS. Prý kvůli tomu, že si nainstalovat VS2017 a potřebuje novějšího oracle klienta a celý vývojový prostředí a produkci chce kvůli tomu překlopit na novější verze.

Nebudu napínat, v pátek zjistili, že jim nejde logování do db, používají elmah. Nevěděli proč, tak to přepli na logování do souborů. Pak zjistili, že jim nechodí odesílání emailů. Nebudu natahovat, páteční snažení zjistit, kde je chyba, skončila tak, že jsem obnovil VM s IIS z doby před upgradem a hlavní programátor dohrál změny, které do pátka udělal.

Kde je problém?

Problém je naprosto jednoduchý a zároveň smutný, vývojáři hafec let vyvíjejí a staví na něčem, o čem nemají ani páru. Oni vůbec nevědí, jak to funguje, co je ve skutečnosti potřeba pro funkci, jak je vše interně propojeno a navázáno. Prostě si něco nainstalovali, vyzkoušeli, řekli si, že je to parádní a používají to. Dokumentaci nečetli, asi jim to nepřišlo důležité. Když něco nejde, tak zkusí do projektu nakopírovat nějakou knihovnu z Oracle Clienta, začne to fungovat a jsou spokojeni. Používají ODP.NET a absolutně neví, jaký je rozdíl mezi managed a unmanaged verzemi apod.

Páteční incident už byla poslední kapka, kdy jsem si řekl, že už na ně totálně seru a nebudu jim s ničím pomáhat. Já to nevyvíjím, nevím, proč bych měl řešit, jak to mají postavené, jaké knihovny používají apod. Když už bych měl něco řešit, tak nasazení podle jejich dokumentace, která vzhledem k jejich dosavadním znalostem je nulová.

Tak co teda?

Šel jsem naposledy do sebe a přes víkend jsem si pročetl dokumentaci a snažil se co nejvíce pochopit, jak jejich projekt funguje, co využívají, co je potřeba, jaké verze a jak lze mixovat, zda jde mixovat verze knihoven, za jakých podmínek apod. Výsledkem je záznam do firemní wiki, který jsem jim poslal. Tento záznam chci i zveřejnit, kdyby řešil někdo někdy něco podobného. Takže tady to je.

Oracle + .NET + Entity Framework

Oracle ODP.NET

Kompatibilita



Rozdílené verze knihoven





Verze databází





Podporovaná konfigurace



Nasazení - druhy klientů, runtime apod.



Oracle a integrace s Visual Studio



Podpora více verzí na jednom PC

Entity Framework (EF)

Entity Framework Core (EF Core)

Co se při vývoji používá

Oracle ODP.NET

ODP.NET je implementace .NET vrstvy, která volá knihovny Oracle klienta, viz Data Provider for .NET Developer's Guide.

Jsou zde tři typy driveru Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET) :

ODP.NET - Managed Driver (install)

(install) 100% .NET kód, je to implementace ODP.NET v jedné knihovně, vývojář může nasadit jednu assembly do deploy balíčku, který je ve finále menší jak 10MiB



lze tedy být nasazeno jako jednoduchá reference do "bin" adresáře projektu



není potřeba oracle client ani nic dalšího



používá se namespace "Oracle.ManagedDataAccess.Client"



v základu stačí tedy jedna knihovna "Oracle.ManagedDataAccess.dll", pokud se využívají transakce, tak je u starších verzí .NET potřeba "Oracle.ManagedDataAccessDTC.dll", pokud Entity Framework, tak "Oracle.ManagedDataAccess.EntityFramework.dll"

ODP.NET - Unmanaged Driver (install)

(install) obsahuje více featurek než "managed driver", protože poskytuje přístup i k funkcím oracle db klienta



oracle client je tedy vyžadován



používá se knihovna "Oracle.DataAccess.dll" + samozřejmě spoustu dalších



výkonově na tom bývá lépe



je třeba mít přesnou verzi Oracle Clienta s přesnou verzí unmanaged driveru, rozhodně nic nemixovat (nic nedávat do projektu, používat verzi v oracle klientovi)

ODP.NET Core

je navržen pro multiplatformní nasazení pomocí .NET Core (zatím jsou podporované platformy Windows a Linux)

Přesné rozdíly mezi Managed a UnManaged drivery popisuje Oracle zde :

Kompatibilita

Je myslím jasné, že míchat v projektu managed a unmanaged drivery není dobrý nápad.

Taktéž je třeba se držet podporované kombinace ODP.NET a Oracle klienta.

Rozdílené verze knihoven

Pokud projekt linkujeme k nějaké verzi dll, je třeba, aby přesná verze dll byla i na straně, kde sw nasazujeme. Pokud toto nemůžeme z nějakého důvodu zajistit a víme, že naše použití v kódu funguje na různých verzích knihoven, tak to můžeme řešit třeba jako tento člověk zde pomocí "AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve" :

Verze databází

ODP.NET je samozřejmě zpětně kompatibilní, což znamená, že s aktuální verzí se lze připojit do starší verze OracleDB, ale i naopak se starší verzí do novější OracleDB, viz Doc ID 207303.1 :

Kompletní schema kompatibility pak viz :

Podporovaná konfigurace

Je opět vedena u Oracle, viz Doc ID 726240.1 :





Nasazení - druhy klientů, runtime apod.

Pro nasazení jsou tři možnosti (resp.5):

1) nasadit ODAC pomocí universálního instalátoru Oracle s podporou Visual Studia (tzn. nasazení na počítače vývojářů, má v sobě 32bit)

Oracle Data Provider for .NET

Oracle Providers for ASP.NET

Oracle Database Extensions for .NET - for upgrade only

Oracle Developer Tools for Visual Studio - for 32-bit only

Oracle Provider for OLE DB

Oracle Services for Microsoft Transaction Server

Oracle ODBC Driver

Oracle SQL*Plus

Oracle Instant Client

ODAC OUI obsahuje :

2) Nasazení Runtime ke klientům

a) nasadit ODAC z nuget repositáře

b) použít ODAC universální instalátor (je jen 64bit, pro nasazení podpory 32bit se musí použít balíček výše v bodě 1)

Oracle Data Provider for .NET

Oracle Providers for ASP.NET

Oracle Provider for OLE DB

Oracle Services for Microsoft Transaction Server

Oracle ODBC Driver

Oracle SQL*Plus

Oracle Instant Client

ODAC OUI obsahuje :

c) použít ODAC XCopy pro rozsáhlejší nasazení :

Oracle Data Provider for .NET

Oracle Providers for ASP.NET

Oracle Provider for OLE DB

Oracle Services for Microsoft Transaction Server

Oracle Instant Client

ODAC XCopy obsahuje :

3) Oracle Client Full

Obsahuje úplně vše (včetně admin nástrojů apod.) kromě integrace s Visual Studio



Oracle a integrace s Visual Studio

Pro integraci se buď použije ODTwithODAC (viz bod 1), nebo lze nainstalovat jakýkoli jiný runtime pro Oracle a k němu zvlášť doinstalovat Oracle Developer Tools for Visual Studio :

ODTforVS2017_122010.exe (VS2017 + 12.2.0.1.0)

ODTforVS2015_122010.exe (VS2015 + 12.2.0.1.0)

ODTforVS2013_121025.exe (VS2013 + 12.1.0.2.4 - již tedy není podpora pro Oracle 12.2)

Podpora více verzí na jednom PC

Příklady jsou uvedeny v : Oracle Data Provider for .NET FAQ

Tzn., že je možné na jednom PC provozovat více verzí ODP.NET, je taktéž možné nasadit více verzí na IIS tím, že se pro každou verzi definuje jiný aplikační pool s jinou verzí.

Entity Framework (EF)

Jedná se o OSS framework (github), který nám umožní přistupovat do databáze objektově, resp. jedná se o ORM (Object Relation Mapping).

Ve světě C# má konkurenci v podobě projektu NHibernate (github, wiki), což je port Hibernate ze světa Javy. Zajímavé porovnání vyšlo v cz zde (je už ale neaktuální) :

Entity Framework Core (EF Core)

Kromě tedy usnadnění programování nám ORM i usnadňuje používání databází (není např. takový problém zmigrovat/nasadit projekt na jinou databázi jiného vendora).Nevýhodou takového řešení je pak výkon, který je v určitých případech menší, ale to se dá řešit různými dalšími metodami. Příklad použití a nějaké další info např. zde : Entity Framework (EF) vyvíjí Microsoft. Oracle musí pro EF připravit podporu. Je to tedy tak, že vyjde nový framework a pak se čeká, až Oracle vydá podporu ve svém klientu.Poslední verzí EF je 6, která je tu s námi už pár let a další větší vývoj již údajně nebude. MS přislíbil jen podporu bugfixů a minor verzí. Nic víc. Poslední verzí je aktuálně EF 6.2 (26.10.2017)

MS přepsal EF, který měl pak vyjít jako EF7, ale místo toho jej vydal jako EF Core (github). Stejně to udělal s ASP.NET (github). Výsledkem tedy je :

ASP.NET 5 -> ASP.NET Core 1.0 Entity Framework 7 -> Entity Framework Core 1.0

Závěr

Každopádně EF Core nepodporuje všechny fce , které jsou v EF6, jedná se o odlehčenou verzi a vývoj jde asi jiným směrem, než byl v EF6.Oficiální info je tu s námi od konce roku 2016 : Compare EF Core & EF6 Aktuálně tu je s námi ASP.NET Core 2.0 a EF Core 2.0.

Určitě má toto malé shrnutí nějaké nedostatky, ale jako nástřel pro někoho by to mohl být dobrý začátek.

A jak jste na tom vy? V čem vyvíjíte? Používáte nějaké ORM, či nějaké frameworky?

Zdar Max

PS: doufám, že jsem někoho tímto zápisek ze světa MS moc neranil...

