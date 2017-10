×

Tento víkend (7. a 8. října) v Praze proběhne akce LinuxDays 2017 . Jedním z partnerů je sdružení CESNET, které na konferenci bude mít vlastní stánek, kde budou ke zhlédnutí dvě dema: L0 SDN a železniční doprava a Flexibilní zpracování paketů na rychlosti 100 Gb/s pomocí jazyka P4. Jako každým rokem přispěje CESNET i do přednáškového bloku konference, a to tématy Trnitá cesta Cryptolockeru (Martin Černáč), Hledáme nezvané hosty (Pavel Kácha), IPv6 tunely pomocí OpenVPN (Ondřej Caletka) a Monitorování sítě pomocí flow – case studies (Tomáš Čejka).

I přes komunitou včas nahlášený nedostatek v poslední RC verzi byla do světa vypuštěna aktualizace 3.8.2, která však velkému množství uživatelů Turris 1.x rázem udělala ze zařízení nefunkční cihlu. Pro obnovení je nutný fyzický zásah šroubovákem do zařízení a dodatečná SD karta (bude kompletně přemazána) a postupování dle návodu.

Fifty Releases of GPXSee

včera 00:33 | Přečteno: 261× | LINUX

Člověk se ani nenaděje a z neškodné kratochvíle se stane projekt!

Jistě nadpis je tradičně trochu bulvární, těch 50 vydání se nestalo jen tak, ale určit kdy přesně se z kusu kódu projekt stane, není úplně lehké ani jednoznačné. Je to když naimplementujete první funkci, kterou vy nepotřebujete a chce jí někdo jiný? Je to když místo prostého sdílení kódu na Githubu začnete vydávat binární buildy? Nebo až když kromě programu samotného začnete řešit i jeho prezentaci, byť jen formou trochu slušnějšího webu?

Ať tak či onak, GPXSee už projektem zdá se je. Změny, které dělám čistě pro sebe už rozhodně netvoří drtivou většinu commitů a čas strávený na "neprogramovacích" úkolech (vydávání, web) už taky není nezanedbatelný. Na druhou stranu si nedělám iluze, že GPXSee někdy osloví masy a stane se nějakým hitem. Ač první commit je z roku 2015, v zásadě jde o software "z minulého tisíciletí". Bežný Franta Uživatel má dneska Stravu, nebo se na ní chystá přejít z Garmin connect nebo Endomonda. A ač i v roce 2017 je Trekbuddy na Nokii 2710 stále nepřekonané řešení, vývoj nezastavíš a budoucnost je v "pádlech" s výdrží na baterii v řádu minut, spíš než v řádu hodin...

Přesto, zdá se (podle počtu instalací i nenulové interakci veřejnosti na githubu), že nějaká "cílovka" tu je a pokuď bude program fungovat, své uživatele si najde. Kámen úrazu je ale v tom "bude fungovat". Zkušenosti ukazují, že u SW, který má široké množství ekvivivalentních alternativ, je počet uživatelů potřebný na nahlášení jednoho bugu někde mezi 50000-100000. (Pro software, který je jedinečný/nenahraditelný to neplatí - pokuď tedy například tvoříte firmware pro WiFi řízené parníčký do vany, budou vám bugy reportovat prakticky všichni (čtyři) uživatelé). Nemáte-li je, musíte QA strávit hromadu času už jenom proto, aby první spuštění vašeho veledíla nebylo pro uživatele také spuštěním posledním. Například GPXSee vzniklo mimo jiné i pro to, že pokus o otevření GPX logu v QLandkarte GT skončil takovou serií chyb a nefunkčností, že k dalšímu pokusu už vůbec nedošlo. Pro některé ale úplně stejně může končit i seznámení s GPXSee, například do verze 4.14 pokus o otevření TCX souboru s tepem končil stejně neslavně...

Jak se ale k těm desítkám tisíc uživatelů dostat? V případě linuxu prakticky pouze zařazením do "hlavních" distribucí. Od Leap 42.3 je GPXSee součástí OpenSUSE, ale tím to taky končí. Proběhl sice pokus o zařazení do Debianu, ale hráz byrokracie a nutnost nespočtu Debian specifických postupů se pro mě ukázala nepřekonatelná. Už jenom zjistit jak/co/kam správně zaslat žádost o zařazení je na několik večerů. Představa, že bude stačit dodat soubory, ze kterých se DEB balíčky vyrábí na OBS se ukázala býti lehce naivní. Pro Fedoru zdá se platí dtto a po zbytku už jsem radši ani nepátral... Pojďme tedy nyní ke skutečnému jádru tohoto trachtátu:

Najde se zde na ABCLinuxu někdo dostatečně kvalifikovaný, ochotný, s konexema, ... aby "protlačil" jeden bezvýznamný projekt do významných repozitářů? A nehlaste se všichni, jeden člověk bohatě stačí

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

včera 20:03

Re: Fifty Releases of GPXSee včera 20:03 Michal Kubeček | skóre: 71 | LuštěniceRe: Fifty Releases of GPXSee

včera 23:02 RM

Re: Fifty Releases of GPXSee včera 23:02 RMRe: Fifty Releases of GPXSee

Založit nové vlákno • Nahoru