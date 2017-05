×

Literární okénko - Zeměplocha

Po dlouhé odmlce od literatury přináším další povídání o přečtených knihách. Tentokrát to je Zeměplocha. To je samozřejmě široké téma, takže dnes to budou ukázky ze dvou knih, které jsem nedávno četl.

Zeměplochu netřeba brát moc vážně, je to prostě odpočinková četba. Níže najdete ukázky, které mě obzvláště potěšily, jsou to opravdové skvosty, kvůli kterým stojí za to tyhle knihy číst.

Pokud to nevíte, překlad dělal Jan Kantůrek. Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem kdysi četl, že Kantůrek ani moc neuměl anglicky. To je sice u překladatele z angličtiny nezvyklé, ale na výsledku se to nijak negativně neprojevilo. Naopak, Kantůrek umí mistrně používat svůj, český, jazyk, takže i překlad se dá považovat za mistrné literární dílo. Někdy sice slova neplynou úplně hladce, jak bych chtěl, ale nevím, jestli to není v originále stejně.

Navíc si Kantůrek vyhrál i s některými jmény, pokud to bylo možné, a v české verzi dávají jména pro našince nějaký význam. Nejvíce mě asi pobavil filosof Litinové Vidle (Li-tin O'Wevidle, v originále Ly Tin Wheedle).

Ukázka z knihy Pyramidy (Pyramids) - 7. díl

Dal jsem si tu práci a našel jsem i anglickou verzi ukázek, jen tak pro porovnání. V ukázkách dole je anglický text kurzívou a prokládám ho s českou verzí, aby obě verze byly pěkně blízko sebe.Tuto ukázku najdete asi ve dvou třetinách knihy. Vyprávění je samozřejmě variací na Řecké báje. Poněkud mi to připomíná vyprávění služebně starších kolegů a minulých projektech (ale také jejich představy o implementaci stávajícího projektu).

Kopolymer, největší vypravěč historie světa, se pohodlně opřel v křesle a vrhl na největší mozky světa shromážděné kolem stolu zářivý úsměv.

Těpic právě přidal nové zrnko do skladiště svých vědomostí. „Sympozium“ znamenalo posezení při čaji s něčím menším „na vidličku“.

„Nuže,“ usmál se znovu Kopolymer a vrhl se do vyprávění o tsortských válkách.

„Podívejte, prostě se stalo to, že on ji odvezl nazpět domů, a její otec - to nebyl starý král, to byl ten před ním, jak se jmenoval, ten si vzal nějakou dívku odněkud z Elharibu, šilhala, jak ona se jenom jmenovala, začínalo to na P. Nebo na L.

No jedním z těch písmen určitě. Jejímu otci patřil ostrov někde v zátoce, myslím, že Papylos. Ne, moment, to bych vám lhal, byl to Kretenix.

No, jednoduše ten král, ten druhý král, sebral vojsko a oni... Eleonora! Eleonora se jmenovala!

Byla šilhavá, víte? Ale jinak prý velmi přitažlivá.

No, když jsem řekl, že se s ní oženil, nemusím vám to vysvětlovat, že? Bylo to takové, jaksi, neoficiální. Ehm.

No, takže tady byl ten dřevěný kůň, a když do něj všichni vlezli...

Už jsem vám vyprávěl o tom koni? Byl to kůň. Jsem si docela jistý, že to byl kůň. Možná že to ale bylo kuře.

Já příště zapomenu vlastní jméno. Celé to byl nápad toho kulhavého, jak se jmenoval! Už jsem se o něm zmínil?

No přeci, jak spolu ti dva bojovali! Ne, počkejte, to zase bylo s tím druhým, myslím.

No samozřejmě. Ale v každém případě bylo to dřevěné prase skvělý nápad! Udělali ho z takového toho... no!

Teď jsem to měl na jazyku! Ze dřeva.

Ale to bylo později, nezapomeňte! To byl boj! Všichni tloukli do svých štítů a ječeli.

Ten... no já si vzpomenu... tak ten měl na sobě brnění, které zářilo jako vyleštěné brnění.

To nebyl jednoduchý boj, to byl jeden a půl boje. A teď tam vletěl ten... ne ten kulhavý, ten další, co měl zrzavé vlasy.

Vždyť víte! Vysoký chlapík, trochu přišeplával v řeči.

Moment! Právě jsem si vzpomněl, ten byl z nějakého jiného ostrova. Ne tenhle. Ten kulhavý.

Nechtěl s nimi nejdřív jít, tvrdil, že je blázen. A samozřejmě, že byl blázen!

No jen si představte dřevěnou krávu! A přesně, jak to tenhle říkal, tak ten král řekl, ne tenhle král, ale ten jejich, uviděl toho kozla a povídá:

,Tak si myslím, že ti z Efebe jsou blázniví, co je to za pitomý nápad, nechávat nám dřevěný dobytek před vraty, ti mají ale drzost, copak jsme včerejší, podpalte to.’

A samozřejmě, ten, co o něm mluvíme, to oběhl zezadu a každého propíchl, a potom kdo se směje na posled!

Říkal jsem už, že šilhala? Tvrdili, že byla moc hezká, ale to víte, každý podle svého vkusu...

Tak. No, tak takhle se to stalo.

Ale teď, ten, no... já myslím, že mu říkali Tyradanus, on totiž kulhal, on chtěl domů, kdo by nechtěl, byli tam už bůhví kolik roků, no ne? Taky byste chtěli domů, a on nijak nemládnul.

Proto si taky ve snu vymyslel tu dřevěnou věc.

Ne, bylo to trochu jinak. Ten s tím kolenem se jmenoval Lavoron.

Ale byl to boj, tenhle, to mi tedy věřte.“ Potom se spokojeně odmlčel.

„Jak povídám,“ zabručel po chvíli, „skvělý boj,“ zamumlal a se slabým úsměvem upadl do dřímoty.

Těpic si uvědomoval, že mu ovisla spodní čelist. Rychle zavřel ústa. Podél stolu si několik posluchačů otíralo oči.

„To je magie,“ zašeptal Xeno. „Čistá kouzla. Každé slovo, ozdobný střapeček do výšivky Času.“

„To je tím, jak si pamatuje i ten nejdrobnější detail. Každou sebemenší podrobnost,“ zabrumlal Okolik.

Ukázka z knihy Stráže, stráže! (Guards! Guards!) - 8. díl

Zatímco v předchozí knize jste museli přečíst víc než 100 stránek, než jste se dostali k citované ukázce, následující text autor vypálil hned na první stránce.

To město bylo jako to... jaksetořekne. Jaksetoksakru. To. Ta věc.

Ženská. To je to! To je ono! Ukřičená, stará celý staletí, ale taky to... krásná a pořád nová.

Chytí vás na svý kraječky, nechá vás, abyste se do ní to... zamilovali, a potom vás kopne do toho... tý věci.

Co máte v hubě. Jazyk. Mandle. Zuby! Jo, to je ono, do toho vás kopne, do těch.

Ona je totiž to... psí dáma! Přece jakseto... Štěně, ne, to ne... Slepice, né, to taky... Jo! Čubka je to!

Jeden ji začne nenávidět, ale fest, a akorát, když si myslí, že na ni, tu děvku město, zapomněl, tak vám otevře to svý ztrace... zatracený rudý prohnilý srdce dokořán a vyvede vás z rovna... z toho... z rovno... váhy.

Jo. To je ono. Jeden nikdy neví, jak si s ní stojí. Leží.

Člověk má jistý jenom jedno. Nikdy se jí nezbavíte... neopustíte ji, ho, město.

Protože bylo vaše, dalo vám... dalo vám všechno, znáte ho celé, viděl jste ho celé a odevšad... patřila vám dokonce i ta odpadní strouha...

