Czech JBoss User Group zve na setkání JBUG v Brně, které se koná ve středu 5. dubna 2017 v prostorách Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v místnosti A318 od 18:00. Přednáší Pavol Loffay na téma Distributed Tracing and OpenTracing in Microservice Architecture.

Společnost SAS zveřejnila na svých stránkách studii s názvem Open Source vs Proprietary: What organisations need to know ( pdf ). Organizace by měly například vědět, že ideální je mix 40 % open source softwaru a 60 % proprietárního softwaru [ Slashdot ].

Pro společnost Red Hat skončil 28. února fiskální rok 2017. Dle finančních výsledků bylo čtvrté čtvrtletí, stejně jako celý fiskální rok 2017, opět úspěšné. Tržby jsou zvyšovány již 60 čtvrtletí v řadě. Za čtvrté čtvrtletí 2017 to bylo 629 milionů dolarů, tj. meziroční nárůst 16 %. Tržby za celý fiskální rok činily 2,4 miliardy dolarů, tj. meziroční nárůst 18 %.

Funkce strtol a nanosleep (jazyk C)

28.3. 21:09 | Přečteno: 336× | Linux | poslední úprava: 28.3. 21:07

strtol()

stdlib.h

long int strtol(const char *str, char **endptr, int base)

str

endptr

str

"25pes"

endptr

"pes"

endptr

NULL

base

strtol()

LONG_MAX

LONG_MIN

errno

ERANGE

atol()

atoi()

atof()

nanosleep()

time.h

int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem) struct timespec { time_t tv_sec; /* sekundy */ long tv_nsec; /* nanosekundy */ };

nanosleep()

0

-1

errno

rem

NULL

tv_nsec

0

999999999

sleep()

unistd.h

sleep(5); /* pauza 5 sekund */

strtol()

nanosleep()

int long

strtol()

estrtol()

fgets()

EOF

fgets()

NULL

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <time.h> #include <errno.h> #include <limits.h> enum { MAXNUM = 100, MAXLINE = 25, DELAY = 500000000 }; typedef struct numbers { long array[MAXNUM]; int num; } NUMBERS; int readline(char *a); int estrtol(char *line, long *n); int cmp(const void *p1, const void *p2); void nanoprint(NUMBERS n); int main() { NUMBERS n = {{0}, 0}; char line[MAXLINE]; int i = 0; printf("Zadejte cela cisla:

"); while (readline(line)) { if (estrtol(line, &n.array[i])) { n.num++; i++; } } printf("

"); qsort(n.array, n.num, sizeof(n.array[0]), cmp); nanoprint(n); return 0; } int readline(char *line) { int len; if (fgets(line, MAXLINE, stdin) != NULL) { len = strlen(line); if (len + 1 == MAXLINE && line[len-1] != '

') while (getchar() != '

') ; if (line[len-1] == '

') line[len-1] = '\0'; return 1; } else return 0; } int estrtol(char *line, long *n) { char *endptr; errno = 0; *n = strtol(line, &endptr, 10); if (*endptr != '\0') { printf("error: not a number

"); return 0; } else if (errno == ERANGE && *n == LONG_MAX) { printf("error: overflow

"); return 0; } else if (errno == ERANGE && *n == LONG_MIN) { printf("error: underflow

"); return 0; } else if (endptr == line) { printf("error: empty input

"); return 0; } else return 1; } int cmp(const void *p1, const void *p2) { long a, b, c; a = *(long *) p1; b = *(long *) p2; c = a < b ? -1 : a == b ? 0 : 1; return c; } void nanoprint(NUMBERS n) { struct timespec ts = {0, DELAY}; int i; for(i = 0; i < n.num; i++) { printf("%ld

", n.array[i]); nanosleep(&ts, NULL); } }

Komentáře

Funkcese nachází v hlavičkovém souborua je součástí standardní knihovny ANSI C.je řetězec s číslem,je zbývající nečíselná část. Takže pokud vbudebude obsahovat. Pokud o tuto koncovku nestojíme, můžemenastavit naje číselná soustava, na výběr je soustava dvojková až šestatřicátá.Funkcevrací číselnou hodnotu převáděného řetězce. Dojde-li k přetečení nebo podtečení vrací symbolickou konstantu, resp.a zároveň je do proměnnépřiřazena hodnota symbolické konstantyFunkcejsou zastaralé a nebezpečné, jelikož umožňují přetečení čísla.Funkcepozastaví spuštěný program. Funkce se nachází v hlavičkovém souborua není součástí standardní knihovny.Funkcepři úspěšném proběhnutí vrací. Pokud se vyskytne chyba, funkce vrátí, proměnnounastaví na jednu z možných symbolických konstant a v určitých případech zapíše zbývající čas do ukazatele, pokud není nastaven naHodnotamusí být mezi(Nanosekunda je miliardtina sekundy.)Pokud se spokojíme s pauzou v rozmezí sekund, můžeme použít funkci, která se nachází v hlavičkovém souboru, její použití je méně komplikované.Následuje ukázka, jak funkcepoužít. Program načítá celá čísla z klávesnice. Číslo je načteno jako řetězec a převedeno na typpomocí funkce. Funkcekontroluje, zda řetězec s číslem neobsahuje nečíselné znaky, zda nedošlo k přetečení nebo podtečení a zda nebyl odentrován prázdný řetězec. Po stisknutí CTR-D funkcenačte symbolickou konstantu(end of line) avrátí, čímž se ukončí načítání z klávesnice. Program poté čísla srovná a každé číslo vypíše s půlsekundovou prodlevou.

