Společnost Valve vyvrací fámy ohledně konce zařízení Steam Machine a ukončení vývoje SteamOS. Na Linuxu založený operační systém SteamOS je pro Valve velice důležitý. Vylepšení SteamOS se dostávají do upstreamu. Každý si může postavit své vlastní zařízení Steam Machine . Valve přiznává, že aktuálně prodávaná zařízení Steam Machine se moc neprodávají, to ale neznamená, že se to nemůže v budoucnu změnit .

Srdečně vás zveme na přednášku Being an Architect at Red Hat, která se koná v pondělí 16. dubna 2018 v prostorách Fakulty elektrotechnické, ČVUT v přednáškové místnosti KN:E-301 od 11:00. Přednáška trvá hodinu a půl a je součástí předmětu Softwarové architektury , vyučovaného inženýry z Red Hatu. Přednáší Václav Pavlín. Více informací na Facebooku.

Společnost Slimbook prodávající notebooky s předinstalovanými linuxovými distribucemi, viz například notebook KDE Slimbook II s předinstalovaným KDE neon, má nově v nabídce také zakřivené All In One počítače Slimbook Curve . Jejich cena začíná na 849 eur.

PS4 slim mod, část 1

31.3. 20:53

Asi jsem blázen, ale pustil jsem se do modding PS4 slim. Vnitřek přesouvám z originálního casu s nulovým místem a chladičem s mizernou účinností a příšernou hlučností do BITFENIX Pridigy M (černá).

Skříň je určena na mATX desky a na plechu, kam se montuje, je velký otvor pro přístup k backplate CPU. Díky tomu bych měl málo místa na uchycení PS4 desky a stejně se mi nechtělo moc skříň rozvrtávat. Z 2mm plechu jsem si tedu udělal "redukci" z mATX na PS4 slim desku. V plechu jsem také vyřízl flexou díru, z druhé strany desky jsou totiž RAM čipy, na které dám nějaké hliníkové pasivky.

Ve skříni je na pravé straně plech určený k připnutí 2,5" pevných disků. Na tento plech jsem namontoval zdroj z PS4 a usadil na původním místě. Horní původní plastový díl nechci použít kvůli odvádění tepla (zadní ventilátor + ventilátor na horním radiátoru). Bude to docela nebezbečné, nesmím tam pak strčit ruku, až to bude pod proudem. Možná původní plastový díl provrtám a nakonec ho tam dám, ještě uvidím.

Chladič na APU jsem zvolil Alphacool Eisbaer s 240mm radiátorem. Na přimontování k desce PS4 použiju původní backplace PS4, AM4 díl připnutý k CPU bloku s provrtanými 2 otvory na rozměr desky. Šrouby použiju dodané s chladičem a ze strany backplatu použiju matičky. Zkoušel jsem to zatím mimo skříň a přítlak vypadá ok i s jen dvěma šrouby a nijak se to nehýbe. Ve finále plánuji přidat mezi matičku a backplate pružinku, ale musím nějakou sehnat. Ta dodaná s chladičem je dlouhá a nechce se mi jí štípat, kdybych to jednou chtěl vyhodit (čti "když to nebude fungovat" ) a chladič použít do PC.

"Redukce" z konektoru pro ventilátor z PS4 na ten počítačový 3pin pro napájení pumpy snad nestojí za zmíňku. Použiju jen 2 vývody (napájení), třetí jsem tam zatím nechal, kdyby to bez něj nechtělo naběhnou kvůli nějaké kontrole otáček ze strany firmwaru. Je potřeba dát pozor, u PS4 jsou prohozeny +12V a GND oproti PC zapojení.

Ventilátory na radiátoru (no zatím jeden kvůli místu na bluray mechaniku) a zadní ventilátor plánuji napájet ze SATA konektoru, udělám si rozbočku na prodlužce, která povede k pevnému disku přimontovanému na bočnici. Přímo ze zdroje se mi to z 12V větve nechce tahat. Místo rotačního disku tam dám SSD (klidně nějaké pomalejší, co nebude moc drahé, jde mi o hluk, rychlost bude lepší než rotační vždy, jak moc, to mě netrápí). Snad to se dvěma ventilátory utáhne.

Z Číny mám objednané delší žilové kablíky k mechanice, abych ji do skříně mohl upnout nahoru k tomu určenému místu. Dále mi zbývá sehnat průchozí distanční sloupky (tak 1cm vysoké), 2mm šrouby k přimontování PS4 desky do mATX "redukce". Pak ještě redukci z napájecího konektoru PS4 do počítačového, abych mohl využít prodlužku s konektorem, co je již ve skříni, nechci z ní táhnou kabel ven. Až to nějak dopadne, tak bude pokračování.

