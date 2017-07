×

Někdy se stane, že člověk potřebuje narychlo vypsat PCI zařízení v systému, ale ouha - zvláště pokud se jedná o jednodušší zařízení třeba s takovým OpenWrt - ne vždy je k disposici klasický příkaz. Ne vždy nalezne člověk tento příkaz v příslušném repozitáři a kompilovat jej ručně bývá na dlouhé lokte,zvláště pro nějakou tu exotičtější architekturu. Ano, většinou má jádro připojené /sys, ale hrabat se v něm ručně taky není příliš user-friendly. Jako rychlou náhražku tu proto mám následující narychlo napsaný skript (závislosti: jádro se sysfs připojené na /sys, /bin/sh, /bin/sed a chcete-li lidsky čitelná jména, pak /usr/bin/host a DNS konektivita):

#!/bin/sh PCIID_DNS=pci.id.ucw.cz HOST_BIN=/usr/bin/host SED_BIN=/bin/sed ( cd /sys/bus/pci/devices/ for ID in * ; do ID_OK=$(echo $ID | $SED_BIN 's/^0000://') VENDOR=$($SED_BIN 's/^0x//' < $ID/vendor ) DEVICE=$($SED_BIN 's/^0x//' < $ID/device ) CLASS=$($SED_BIN 's/^0x//' < $ID/class ) CLASS_H=$(echo $CLASS | $SED_BIN 's/^\(..\)....$/\1/') CLASS_L=$(echo $CLASS | $SED_BIN 's/^..\(..\)..$/\1/') if [ -x "$HOST_BIN" ] && [ "$1" != "-n" ] then VENDOR_HH=$($HOST_BIN -t TXT $VENDOR.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then VENDOR_STR=$(echo $VENDOR_HH | $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else VENDOR_STR="???" fi DEVICE_HH=$($HOST_BIN -t TXT $DEVICE.$VENDOR.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then DEVICE_STR=$(echo $DEVICE_HH| $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else DEVICE_STR="???" fi CLASS_HH=$($HOST_BIN -t TXT $CLASS_L.$CLASS_H.c.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then CLASS_STR=$(echo $CLASS_HH | $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else CLASS_STR="???" fi echo "$ID_OK $CLASS_STR: $VENDOR_STR $DEVICE_STR [$VENDOR:$DEVICE]" else echo "$ID_OK $CLASS_H$CLASS_L $VENDOR:$DEVICE" fi done )

Výstup pak vypadá třeba nějak takto (skoro jako "lspci -nn"):

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS, 943/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub [8086:27a0] 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller [8086:27a2] 00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/GME, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller [8086:27a6] 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller [8086:27d8] 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 1 [8086:27d0] 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 2 [8086:27d2] 00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 3 [8086:27d4] 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation NM10/ICH7 Family PCI Express Port 4 [8086:27d6] 00:1d.0 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #1 [8086:27c8] 00:1d.1 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #2 [8086:27c9] 00:1d.2 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #3 [8086:27ca] 00:1d.3 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB UHCI Controller #4 [8086:27cb] 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation NM10/ICH7 Family USB2 EHCI Controller [8086:27cc] 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge [8086:2448] 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge [8086:27b9] 00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) SATA Controller [IDE mode] [8086:27c4] 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation NM10/ICH7 Family SMBus Controller [8086:27da] 06:01.0 Ethernet controller: Broadcom Limited BCM4401-B0 100Base-TX [14e4:170c] 06:02.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR922X Wireless Network Adapter [168c:0029] 06:04.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-712/4 Cardbus Controller [1524:1412] 06:04.1 FLASH memory: ENE Technology Inc ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller [1524:0530] 06:04.2 SD Host controller: ENE Technology Inc ENE PCI Secure Digital Card Reader Controller [1524:0550] 06:04.3 FLASH memory: ENE Technology Inc FLASH memory: ENE Technology Inc: [1524:0520] 06:04.4 FLASH memory: ENE Technology Inc SD/MMC Card Reader Controller [1524:0551]

Pokud ovšem v systému nemáme /usr/bin/host (nebo pokud skript spustíme s volbou „ -n “ jako prvním parametrem), vypíše pouze numerická ID, asi takhle (prostřední číslo je „class“):

00:01.0 0604 11ab:6820 00:02.0 0604 11ab:6820 00:03.0 0604 11ab:6820 01:00.0 0280 168c:002e 02:00.0 0280 168c:003c 03:00.0 0200 10ec:8168

Pokud tento výpis uložíme do souboru, můžeme z něj dostat „lidsky čitelný“ výstup pomocí následujícího skriptu (třeba na jiném počítači, které /usr/bin/host nainstalované má...):

#!/bin/sh if test $# -eq 0; then echo "$0 <file>" 1>&2 exit 666 fi PCIID_DNS=pci.id.ucw.cz HOST_BIN=/usr/bin/host SED_BIN=/bin/sed while read line ; do ID=$(echo $line| awk '{print $1}') CLASS=$(echo $line | awk '{print $2}') VENDEV=$(echo $line | awk '{print $3}') VENDOR=$(echo $VENDEV | sed 's/^\(....\):....$/\1/') DEVICE=$(echo $VENDEV | sed 's/^....:\(....\)$/\1/') CLASS_H=$(echo $CLASS | $SED_BIN 's/^\(..\)..$/\1/') CLASS_L=$(echo $CLASS | $SED_BIN 's/^..\(..\)$/\1/') VENDOR_HH=$($HOST_BIN -t TXT $VENDOR.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then VENDOR_STR=$(echo $VENDOR_HH | $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else VENDOR_STR="???" fi DEVICE_HH=$($HOST_BIN -t TXT $DEVICE.$VENDOR.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then DEVICE_STR=$(echo $DEVICE_HH| $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else DEVICE_STR="???" fi CLASS_HH=$($HOST_BIN -t TXT $CLASS_L.$CLASS_H.c.$PCIID_DNS) if test "$?" -eq "0" ; then CLASS_STR=$(echo $CLASS_HH | $SED_BIN 's/.*descriptive\ text\ \"i=//' | $SED_BIN 's/\"$//') else CLASS_STR="???" fi echo "$ID $CLASS_STR: $VENDOR_STR $DEVICE_STR [$VENDOR:$DEVICE]" done < $1

A výstup z něj bude vypadat třeba takto:

00:01.0 PCI bridge: Marvell Technology Group Ltd. ??? [11ab:6820] 00:02.0 PCI bridge: Marvell Technology Group Ltd. ??? [11ab:6820] 00:03.0 PCI bridge: Marvell Technology Group Ltd. ??? [11ab:6820] 01:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter (PCI-Express) [168c:002e] 02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA986x/988x 802.11ac Wireless Network Adapter [168c:003c] 03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168]

