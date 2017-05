Jaderné noviny – 13. 4. 2017: Konference Netconf, odstranění ndo_select_queue()

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Kirill Šutemov a H. Peter Anvin. Vetter: Revize není raketová věda. Reportáž z Netconf: den první, odstranění ndo_select_queue() .

Stav vývoje jádra

Současné vývojové jádro je 4.11-rc6, vydané 9. dubna. Linus řekl: „Vypadá to vcelku normálně, takže je tu pravidelné týdenní vydání rc. Je o něco větší než rc5, ale nijak výrazně a nic nevypadá zvláště znepokojivě.“

Seznam regresí verze 4.11 z 9. dubna obsahuje 15 známých problémů.

Stabilní aktualizace: 4.10.9, 4.9.21 a 4.4.60 byly vydány 8. dubna. Následovaly je aktualizace 4.10.10, 4.9.22 a 4.4.61 dne 12. dubna.

Citáty týdne

Nemyslím si, že bychom měli někdy všem aplikacím povolit přístup k celému adresnímu prostoru. Nemá to smysl. /bin/true nepotřebuje víc než 64 TB virtuální paměti. A doufám, že ani nikdy nebude.

—Kirill Šutemov (díky Jonu Mastersovi)

Uvědomuješ si, že tohle lidé říkali o téměř každém hranici paměti od 64K dál?

—H. Peter Anvin

Vetter: Revidování kódu není raketová věda

Daniel Vetter píše o tom, jak lidi dostat k tomu, aby revidovali kód. „Dojem z těch dvou článků by mohl být takový, že revidování kódu je těžké, neustále se nedostává schopných a ochotných recenzentů a tohle je stav, který panuje odnepaměti. Chtěl bych to vyvrátit díky našim vlastním zkušenostem v grafickém subsystému, kde jsme zavedli dobře fungující proces revidování ovladače Intel, centrálního subsystému a nejnověji prací na společně udržovaných menších ovladačích, který funguje úspěšně a ani to až zas tak nebolí.“

Reportáž z Netconf: den první

Stalo se již tradicí, že se jaderná síťová komunita schází dvakrát do roka na dvoufázové konferenci: neformální dvoudenní plenární zasedání pouze pro zvané, pojmenované Netconf, které se tento rok konalo v Torontu, a obvykleji vedená konference s jedinou stopou, otevřená veřejnosti a nazvaná Netdev. Autor tohoto článku, Antoine Beaupré, byl přizván, aby letos napsal o obou konferencích, jelikož se Netdev konala v Montrealu, jeho bydlišti, kde se rád setkal se všemi vývojáři, kteří se starají o tu část jádra Linuxu, která má na starosti síťování.

Tento článek se týká prvního dne konference, která spočívala v setkání zhruba 25 linuxových vývojářů pod taktovkou Davida Millera, správce jaderného síťového subsystému. Netconf nemá žádná formální sezení. Přestože někteří lidé přednášeli se slajdy, docházelo k častým přerušením (vlastně vítaným) a důraz byl kladen na odstraňování problémů, které se zasekly v e-mailové konferenci, a získávání návrhů, nápadů, řešení a zpětné vazby od ostatních kolegů.

Odstranění ndo_select_queue()

Jedna z prvních větších debat se týkala funkce ndo_select_queue() , klíčové součásti linuxového systému pro polling, která určuje, kdy a jak se mají posílat pakety přes síťové rozhraní (viz netdev_pick_tx a spol.). Základní otázka spočívala v tom, zda je používání ndo_select_queue() v ovladačích dobrý nápad. Alexander Duyck vysvětlil, že lidé z Intelu zvažovali využití ndo_select_queue() k přiřazování front pro příjem a odesílání. Intelovské ovladače v současné době nevyužívají háček (hook) poskytovaný linuxovým jádrem a ukazuje se, že s funkcí ndo_select_queue() vlastně nikdo není spokojený. Heuristika, kterou používá, totiž nikoho netěší. Všichni (včetně Duycka) se shodli na tom, že by se již neměla používat, nebo alespoň ne pro tento účel.

Diskuze se obrátila směrem k bezdrátovým sítím, kde se tato funkce využívá extenzivně, ovšem k jiným účelům. Johannes Berg vysvětlil, že tamní využití ndo_select_queue() spočívá v klasifikaci provozu, například propasírování hlasové komunikace, i když je best-effort fronta již zabrána. V případě bezdrátových připojení by tuto funkci šlo nahradit řízením toku (flow control) interně, kde již pro jiné účely využívá mechanismus fq_codel , takže opuštění ndo_select_queue() se zdá být možné.

Problémem je pak aktualizace všech ovladačů, aby změnily své chování, což by představovalo spoustu práce. I tak to vypadá, že lidé přestávají používat obecné rozhraní ndo_select_queue() a preferují rozhraní pro správu front, která jsou specifická pro danou doménu nebo dokonce konkrétní ovladač (v případě Intelu).

Poznámka redakce: Reportáž ze zbytku prvního dne a ze dne druhého najdete na LWN.net.

