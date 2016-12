Jaderné noviny – 15. 12. 2016: Začleňovací okno 4.10, část 1.

Stav vývoje jádra. Citáty týdne: Jani Nikula a Paul McKenney. Začleňovací okno 4.10, část 1.

Stav vývoje jádra

Kernel 4.9 vyšel, stalo se tak 11. prosince. Stěžejní vlastnosti vydání 4.9 zahrnují namátkou vylepšenou bezpečnost díky virtuálně mapovaným zásobníkům, systémová volání funkce klíčů pro ochranu paměti, řízení zahlcení sítě pomocí BBR, podporu architektury Greybus, sdílené rozsahy v souborovém systému XFS (což bude využito např. k odlehčení menších operací kopírování) a mnoho dalšího. Kódové označení se také změnilo na „Roaring Lionus.“ Nakonec bylo ve vývojovém cyklu 4.9 začleněno 16 216 neslučovacích sad změn, čímž se tento vývojový cyklus stal tím doposud nejrušnějším.

Začleňovací okno 4.10 je otevřeno, viz níže.

Stabilní aktualizace: 4.8.13 a 4.4.37 byly vydány 8. prosince, načež je 10. prosince následovaly 4.8.14 a 4.4.38. Aktualizace 4.8.15 a 4.4.39 byly v době psaní tohoto článku v procesu revidování a vyšly 15. prosince.

Citáty týdne

Ale když dáte dohromady svůj hardware, open-source ovladač a chytré lidi, oni už se *podívají* na to, co je pálí, ať už jsou to chyby, které neopravujete, nebo funkce, které vám chybí.

– Jani Nikula

Při programování jsou ty dvě nejobtížnější věci právě poslední dvě, na kterých člověk, který to říká, zrovna pracoval.

– Paul McKenney

Začleňovací okno 4.10, část 1.

Když Linus 11. prosince vydal jádro 4.9, opakoval své varování, že začleňovací okno 4.10 bude kratší než obvykle, aby se přizpůsobilo svátkům. Správcům bylo doporučeno, aby požadavky na začlenění proběhly co nejdříve, a vesměs se tak skutečně stalo. V době psaní tohoto článku, tedy tři dny od otevření začleňovacího okna 4.10, bylo do hlavního repozitáře tempem, které by snad mohlo nějakou dobu vydržet, začleněno na 6 900 neslučovacích sad změn.

Zajímavější z uživatelsky viditelných změn zahrnují:

Došlo k začlenění patchů, omezují zpětný zápis ( writeback throttling ). To by mělo pomoci udržet lepší odezvu systémů při významném objemu zápisů na pozadí.

). To by mělo pomoci udržet lepší odezvu systémů při významném objemu zápisů na pozadí. Architektura arm64 nyní podporuje sondování z uživatelského prostoru ( uprobes ). Nově také dokáže emulovat funkci PAN ( privileged access never ), která chrání paměť uživatelského prostoru před nečekaným, nežádaným přístupem z jádra.

). Nově také dokáže emulovat funkci PAN ( ), která chrání paměť uživatelského prostoru před nečekaným, nežádaným přístupem z jádra. Síťová vrstva nyní podporuje směrování paketů pro každé UID, což je funkce, která pochází ze světa Androidu, kde se používá k nastavení zásad směrování podle aplikace.

Do síťového kódu byla přidána podpora mechanismu pro source routing na základě segmentů v IPv6.

na základě segmentů v IPv6. K dispozici je nový mapovací typ BPF, který implementuje seznam LRU ( least recently used ). Bohužel ale neobsahuje dokumentaci o tom, jak funguje. Zájemci mohou sesbírat nějaké informace ze seznamu změn a testovacího kódu.

). Bohužel ale neobsahuje dokumentaci o tom, jak funguje. Zájemci mohou sesbírat nějaké informace ze seznamu změn a testovacího kódu. Nyní je možné program BPF připojit k řídící skupině, která potom provádí filtrování síťové aktivity všech procesů v rámci dané skupiny.

Programy BPF je možné připojit k odlehčené síťové tunelovací architektuře. Tyto programy mohou sledovat probíhající provoz nebo jej modifikovat za chodu. Ukázkový kód představuje, jak lze této funkce využít.

Subsystém netfilter získal podporu pro „stavové objekty“, zvláště čítače a kvóty. Pro více informací viz tuto zprávu.

Jádro nově může ukládat nějaká náhodná data jako proměnné firmwaru na systémech s firmwarem EFI. Při zavádění systému je pak jde použít k inicializaci generátoru náhodných čísel. To umožňuje přenést entropii z jednoho startu systému do druhého a mělo by to přispět k větší náhodnosti hned po spuštění systému.

Subystém perf events a nástroje uživatelského prostoru se tentokrát dočkaly mnoha změn, viz seznam v tomto commitu.

Mechanismus „zprostředkování zařízení“ umožňuje zpřístupnit softwarově definovaná zařízení skrze rozhraní VFIO. Účelem je usnadnit zpřístupňování zařízení virtuálním hostům. Pro podrobnosti viz Documentation/vfio-mediated-device.txt.

Došlo k začlenění subsystému ovladačů LED v uživatelském prostoru. Pro více informací viz Documentation/leds/uleds.txt a tento článek.

Nově podporovaný hardware zahrnuje: Procesory a systémy: CPU Intel s technologií „Turbo Boost Max.“ Časovače: Mediatek MT2701, globální řadiče časovačů Qualcomm MSM8994, řadiče pinů Qualcomm MSM8994, řadiče Qualcomm časovačů založených na RPM, řadiče časovačů HiSilicon Hi3798CV200 a Hi3516V300, Allwinner A64 a generátory taktu časovačů Renesas r8A7743 a r8a7745. Grafika: HDMI/MHL můstky Bridge Silicon Image SII8620, DVI/HDMI můstky TI TFP410, řadiče displejů ZTE VOU, GPU HiSilicon Hibmc, řadiče MXSFB LCD NXP i.MX23/i.MX28/i.MX6SX a řadiče displejů Amlogic Meson. Průmyslové I/O: A/D převodníky Analog Devices AD7766/AD7767 a ST Microelectronics STM31, potenciostaty Texas Instruments LM91000, senzory teploty Texas Instruments TMP 108, senzory tlaku Honeywell ABP, kvadraturní kodéry ACCES 104-QUAD-8, tříosé akcelerometry Domintech ARD10, digitální akcelerometry MiraMEMS DA311 a DA280, senzory teploty a vlhkosti STMicroelectronics HTS221, gyroskopy Invensense MPU-3050. Různé: DMA enginy ST FDMA, GPIO řadiče systémových zdrojů Altera Arria10, řadiče LED NI PXI NIC78bx, hostitelské řadiče SD/MMC Amlogic S905/GX*, hostitelské řadiče SD/SDIO/eMMC Cadence, periferní ADSP obrazové nahrávače Qualcomm, I2S audio rozhraní Synopsis Designware, HDMI audio rozhraní Analog Devices ADV7511, dvojnásobné USB[3] řadiče MediaTek, jednorázově programovatelné paměti NXP LPC18XX, řadiče jednorázově programovatelných pamětí Broadcom, řadiče LED Holtek Ht16K33, FPGA programátory Altera SoCFPGA Arria10, převodníky z USB na sériové rozhraní Fintek F81532/534, řadiče SPI Marvell Armada 3700, řadiče LPSPI Freescale i.MX, řadiče ventilátorů Microchip TC654/TC655. Sítě: Infiniband přepínače Mellanox Technologies SwitchIB a SwitchIB-2, ethernetové řadiče Oxford Semiconductor OXNAS dwmac, interní PHY Amlogic Meson GXL, ethernetové řadiče QorIQ DPAA, gigabitové ethernetové karty Alacritech Slicoss.



Změny viditelné jaderným vývojářům zahrnují následující:

Nová konfigurační proměnná CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION způsobí, že jádro vyhodí chybu ( kernel oops ), když detekuje poškození dat. V současné době se používá v implementaci spojového seznamu.

způsobí, že jádro vyhodí chybu ( ), když detekuje poškození dat. V současné době se používá v implementaci spojového seznamu. Implementace nízkoúrovňových mutexů byla přepsaná tak, zmizela většina kódu závislá na architektuře.

Došlo k odstranění oznamovače nečinnosti CPU poté, co bylo z jádra odstraněno jeho poslední užití.

Všechny stávající oznamovače připojení CPU za chodu byly převedeny na novou architekturu postavenou na stavových automatech a samotný mechanimus oznamovačů bude do konce začleňovacího okna odstraněn.

Konfigurační mechanismus nyní rozeznává nové klíčové slovo imply . Funguje podobně jako select – až na to, že jmenovanou volbu je možné ručně vypnout, je-li o to zájem.

. Funguje podobně jako – až na to, že jmenovanou volbu je možné ručně vypnout, je-li o to zájem. Nová funkce vfree_atomic() uvolňuje paměť podobně jako vfree() . Takové uvolnění je ale odloženo do pracovní fronty, takže je funkci možné volat v atomickém kontextu.

uvolňuje paměť podobně jako . Takové uvolnění je ale odloženo do pracovní fronty, takže je funkci možné volat v atomickém kontextu. K dispozici je nový mechanismus pro sledování funkčních závislostí mezi jinak nesouvisejícími zařízeními, pro podrobnosti viz dokumentaci.

Architektura s390 nyní dokáže využívat subsystém alokace souvislé paměti.

Normálně by se začleňovací okno 4.10 zavřelo 25. prosince, ale bylo jasné, že začleňování patchů skončí nejpozději 23., přičemž stále zbývalo několik důležitých repozitářů k začlenění, takže se dalo očekávat začlenění ještě spousty změn. K tomu se dostaneme v budoucích Jaderných novinách.

