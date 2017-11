Jaderné noviny – 2. 11. 2017: Jaderný a správcovský summit 2017

Stav vydání jádra. Jaderný a správcovský summit 2017.

Stav vydání jádra

Současné vývojové jádro je 4.14-rc7, vydané 29. října. „I tak, vzhledem k problémům, které jsme měli, nejspíš udělám rc8, ledaže následující týden by byl až _tak_ klidný, že by to nemělo význam. Což je sice nepravděpodobné, ale bylo by to krásné…“

Seznam regresí z 29. října ukazuje šest otevřených problémů v jádře 4.14-rc.

Stabilní aktualizace: 4.13.10, 4.9.59, 4.4.95 a 3.18.78 byly vydány 27. října. 4.13.11, 4.9.60, 4.4.96 a 3.18.79 byly v době psaní tohoto článku v procesu revidování a vyšly 2. listopadu.

Jaderný a správcovský summit 2017

Letošní jaderný a správcovský summit (Kernel and Maintainers Summit) se konaly koncem října v Praze, a to společně s Open-Source Summit Europe. LWN bylo jako obvykle na místě a připravilo přehled témat, o kterých se na setkání hovořilo.

Formát konference se letošní rok výrazně proměnil. Velká část programu se přesunula do zcela otevřených přednášek, které probíhaly souběžně s ostatními stopami věnovanými open-source softwaru. Tím pádem výrazně vzrostla návštěvnost těchto diskuzí oproti minulým letům a účastnilo se jich více lidí mimo těžiště jaderné komunity. Diskuze, které byly pouze pro zvané, byly tentokrát mnohem menší (zhruba 30 jaderných správců) a proměnily se v půldenní událost.

Jaderný summit

Témata, o kterých se na letošním summitu diskutovalo, zahrnovala:

Summit správců

