Jaderné noviny – 21. 12. 2017: Ohlédnutí za rokem 2017

Stav vydání jádra. Ohlédnutí za rokem 2017.

Stav vydání jádra

Současné vývojové jádro je 4.15-rc4, vydané 17. prosince. Linus řekl: „Rád bych řekl, že doufám, že se věci začnou uklidňovat, ale už vím, že tady toho mám víc. To mě, spolu se svátky, utvrzuje v podezření, že půjde o jeden z těch cyklů, kdy ‚uděláme rc8‘, ale uvidíme.“

Stojí za zmínku, že po vydání -rc4 byly začleněny významné přípravné práce na izolaci tabulek stránek v jádře, více informací najdete v tomto článku. Všimněte si také, že funkcionalita lockdep uvolňování do kříže (crossrelease) byla už zase vypnuta – a tentokrát zcela odstraněna z jádra – kvůli stížnostem na falešně pozitivní výsledky.

Stabilní aktualizace: 4.14.6, 4.9.69 byly vydány 14. prosince, dále 4.14.7, 4.9.70, 4.4.106 a 3.18.88 vyšly 18. prosince a konečně 4.14.8, 4.9.71, 4.4.107 a 3.18.89 vyšly 20. prosince.

Ohlédnutí za rokem 2017

Toto vydání Jaderných novin je za rok 2017 poslední. Je tu část roku, kdy má člověk pohnutky ohlédnout se za dvanácti uběhlými měsíci a přemítat, co se za tu dobu událo. V případě Jaderných novin je to také příležitost pousmát se nad prognózami [Linux Weekly News] z ledna. Přečtěte si výsledky…

Editor LWN, Jonathan Corbet, zahájil rok předpovědí, že modely skupinové správy budou v průběhu roky přijaty vícero projekty. Tato predikce byla částečně motivována diskuzí v Debianu, která se zabývala myšlenkou eliminování osamělých správců. Zdá se, že Debian tuto myšlenku opustil, zatímco Fedora zaznamenala silný odpor správců, která jsou proti tomu, aby na „jejich“ balíčky sahal někdo další. Skupinové správcovství se možná sem tam někde rozšířilo, ale ještě se mu nepodařilo ovládnout svět svobodného softwaru.

Předpověď, že se jádra od dodavatelů zařízení s Androidem přiblíží upstreamu, nebyla úplně vedle. Google vynaložil jisté úsilí, aby přiměl dodavatele distribuovat ne až tak zastaralá jádra, a snaha přimět tyto dodavatele, aby více spolupracovali s upstreamem, začíná nést první plody. Bude to však dlouhý a pomalý proces.

Není snazší způsob, jak přijít s nějakou předpovědí, než navrhnout, že se bezpečnostní problémy ještě zhorší. Vskutku jsme se potýkali se zranitelnostmi na všech úrovních. Dalo by se polemizovat o tom, že předpověď minula rostoucí počet zranitelností na úrovní, kterou většina z nás považuje za „hardware“. Problémy s Intel Management Engine patří zřejmě k nejkritičtějším zranitelnostem tohoto druhu za rok 2017, ale nejsou jediné. Jsou zde jasné náznaky, že se další problémy tohoto druhu objeví v blízké budoucnosti. To, co považujeme za „hardware“, se stále více skládá ze softwaru, a to se všemi problémy, které postihují software na vyšších úrovních.

Související předpověď se týkala toho, že se pozice bezpečnosti ve svobodném softwaru během roku zlepší. To se opravdu stalo: zaznamenali jsme nárůst ve vývoji tvrdících technologií, použití fuzzerů ke hledání zranitelností a podobně. Čeká nás ještě dlouhá cesta, ale jdeme správným směrem.

Pokud jde o přeskakování distribucí v řetězci distribuce softwaru, editor LWN zaznamenal zjevný nárůst počtu aplikací, které lze instalovat pouze prostřednictvím správců balíčků pro konkrétní jazyk nebo nějakého kontejnerového systému. Zdá se, že technologie jako Snap nebo Flatpak jdou kupředu a také že některé distribuce pracují na tom, aby se distribuce softwaru vzdaly. Role distribucí přesto zůstává silná pro většinu uživatelů linuxového desktopu a serverů, a to se jen tak brzy nezmění.

A ano, jak jsme předvídali, už jsme toho o kontejnerech slyšeli tolik, že jich máme po krk, ale ještě zdaleka nejsme u konce.

Kromě toho dosud nevyšlo očekávané rozhodnutí v soudním sporu o porušování GPL firmou VMware. Kostnatění (ossification) síťových protokolů je problém a tlačí sítě k přijímání nových protokolů, které se mohou navenek tvářit jako protokoly staré. Takže například QUIC nyní přispívá k významné části internetového provozu díky použití prohlížeče Chrome. Viz také tento článek (diskutovaný v prosinci na LWN) o tom, jak se mění různé jiné protokoly. Mezitím se jaderná komunita, jak se předpokládalo, dobírá k hlubšímu pochopení změn nezbytných pro správný běh na systémech s perzistentní pamětí, které, jak nám bylo řečeno, budou brzy široce dostupné, opravdu.

