Oracle Autonomous Database

Společnost Oracle na konferenci Oracle Open World představila novou službu Oracle Autonomous Database Cloud založenou na revoluční autonomní databázi s umělou inteligencí, která nepotřebuje administrátora, aplikace Oracle Adaptive Intelligent Apps a novou licenční politiku pro přechod do cloudu.

Nová databázová platforma Oracle 18c je první na světě a (zatím) jediná, která dostala plnou automatizaci, založenou na strojovém učení a umělé inteligenci. Databázový cloud Oracle Autonomous Database Cloud se díky tomu stane podle Larryho Ellisona, předsedy představenstva a technologického ředitele (CTO), první stoprocentně automatizovanou autonomní databází.

Administrátorské dilema

Veškerá administrace eliminuje 100 procent lidské práce pro správu, a tím nejen lidské chyby, ale i škodlivé, zákeřné chování. „Odborníci na databáze se nyní mohou skutečně soustředit spíše na jiné dovednosti. Dojde tím k posunu směrem k návrhu databáze, návrhu schématu, různým druhům analýz dat a zapojení technik strojového učení,“ zdůraznil Larry Ellison.

Plná automatizace

Databáze se dokáže automaticky upgradovat, nasazovat záplaty a za běhu se optimalizovat. Není vyžadováno ani testování výkonu administrátorem. Díky plně automatizované elasticitě může také přidat počet procesů, procesorů (CPU) v cloudu, když roste zátěž, nebo naopak. K tomu Larry Ellison dodal: „Naše nová platforma je pružná, a to doslova a ihned. Nikdy není třeba poskytnout více výpočetních zdrojů, než úloha opravdu vyžaduje.“

Výpadky této databáze budou podle společnosti Oracle kratší než 30 minut za rok a podnikům tato platforma garantuje lepší návratnost investic ve srovnání s konkurenčním Amazonem. Ellison představil rovněž nové automatizované bezpečnostní aplikace, které dokáží v reálném čase detekovat útoky a řešit případné související problémy.

Levnější a rychlejší než Amazon Relational Database Service

Larry Ellison také prezentoval vyšší garantovanou dostupnost služeb (SLA) Oracle Autonomous Database Cloud (99,995 %) oproti 99,5 % u Amazon Relational Database Service (RDS) a vyšší rychlost (5-8krát). Jsou to sice působivá srovnání, pro české poměry však spíše zatím ilustrativní.

Do cloudu si přineste svoji už koupenou licenci

Podle nové licenční politiky Oracle lze buď platit formou pay-as-you-go, nebo odhadnout plánovanou zátěž a platit formou kreditů. Podnikům, jež mají zakoupené licence a databázovou platformu už instalovanou „doma“ (on-premise), Oracle usnadňuje přechod do cloudu licencí BYOL – Bring Your Own Licence, která znamená slevu za již zakoupenou licenci.

Aplikace pro nejdůležitější obory

Oracle Adaptive Intelligent Apps je sadou aplikací, rovněž založených na umělé inteligenci Oracle. Tato sada zahrnuje aplikace pro řízení financí, lidských zdrojů, dodavatelských řetězců, výroby, prodeje i zákaznické zkušenosti.

Kdo si může dovolit Oracle?

Oracle přináší podle Marka Hurda, výkonného ředitele Oracle, novinky ve všech oblastech cloudu – IaaS (infrastruktura jako služba), PaaS (platforma jako služba), SaaS (software jako služba) a DaaS (data jako služba) a má nejkompletnější sadu aplikací SaaS.

Mark Hurd také sdělil, že cloud změnil IT: „Zatímco dříve si mohla dovolit podobná řešení pouze firma s IT personálem, už ho nepotřebuje. Technologie Oracle si dnes může dovolit firma jakékoliv velikosti.“

