Registrátor domén TELE3

Víte, co jsou domény, kde se dají zaregistrovat a k čemu vlastně slouží? Zajímá vás, jestli máme i domény české? Nemusíte pro ně vůbec daleko.

Určitě jste se již setkali někde mezi řečí s doménou. Někdo o ní mluvil, ale vám pořád nešlo do hlavy, co vůbec doména je? Nic si z toho nedělejte, protože názvů pro určité věci je tolik, že nakonec ani nevíte, že denně takovou doménu sami používáte. Pojďme se tedy na domény podívat pěkně od začátku.

Co jsou domény a odkud se berou?

Vše začíná u samotného počítače a jeho připojení k internetu. Tímto má počítač okamžitě přidělenou originální IP adresu, něco jako máme my lidé rodné číslo. Takovou IP adresu tvoří číselné kódy oddělené tečkami. A tím se dostáváme k podstatnému jádru toho, co mají IP adresy společného s doménami.

Doména je doménové jméno, které slouží jako název internetových stránek. Má nejčastěji tři řády, které se také jako IP adresa dělí tečkami. A doménové jméno nahrazuje číselný kód IP adresy.

Kdyby nebyly domény, tak namísto názvu internetových stránek byste do vyhledávačů psali číselný kód IP adresy. Jak by se vám takový kód pamatoval a jak se vám pamatují názvy internetových stránek? Je to určitě podstatný rozdíl. A to je hlavní funkce domény, snadná zapamatovatelnost, skvělá prezentace a originální název.

Každá doména končí nějakou koncovkou, nejčastěji .cz, .com, .net, .ua, .info atd. V případě koncovek .cz, .ua, .ru atd. jde o domény prvního řádu kód ccTLD, které představují kód národní domény, tedy státu, území. V případě koncovek .com, .net, .info jde o nadnárodní domény prvního řádu, tedy generické.

V případě české domény, tedy .cz, je jejím provozovatelem a správcem zájmové sdružení podnikatelů CZ.NIC. Sdružení provádí kontroly domén, aby nedošlo k duplicitě, vede seznam registrátorů české domény a kontroluje, aby byly domény vedené na konkrétní jméno, a věnuje vysokou pozornost také rozšíření technologie DNSSEC, při kterém jde o zabezpečení.

CZ.NIC je správcem pouze české domény, ale vede seznam registrátorů, u kterých si můžete zaregistrovat i jiné domény než s koncovkou .cz. Například o založení domény české nebo končící koncovkou .com, .net, atd. se postará registrátor domén TELE3, který je rovněž uvedený v seznamu vedeném přes CZ.NIC. Kvalita jejich služeb spočívá nejen v samotné registraci domén, ale také v dalších službách jako zabezpečení rozšířením DNSSEC, webhosting, free webhosting a profesionální webhosting, správa serveru, mailové servery atd.

