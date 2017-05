Týden na ITBiz.cz – Umělá inteligence mění svět e-commerce

Vymýšlení obchodních modelů za hranicemi kultury, etiky i zákona. Desetimilionové pokuty se valí – GDPR, EIDAS a NIS. Acer přichází s hromadou novinek.

Soud v americkém Seattlu v pátek poslal na 27 let do vězení ruského hackera Romana Selezňova, který internetovými krádežemi kreditních karet a dalšími online podvody způsobil škody ve výši 169 milionů dolarů (4,2 miliardy korun).

Oslovili jsme přední dodavatele kancelářských tiskových zařízení, aby se s námi podělili o to, co považují za bestseller ve své nabídce a jaký nejlevnější model by svým zákazníkům v současné době doporučili.

Systém velmi přesně popíše vzorce chování jednotlivých zákazníků a předpoví značku, cenové rozpětí a produkt, který bude zakoupen.

„České Radiokomunikace (CRA) jsou na trhu hostingových datových center už 25 let. Svoje datacentra stále rozšiřují a málokdo dokáže garantovat to, co právě CRA,“ říká Miloš Mastník, obchodní a marketingový ředitel CRA.

Avnet, distributor s přidanou hodnotou a dnes součást Tech Data, uspořádal konferenci pokrývající problematiku GDPR, EIDAS a NIS. Týká se i poskytovatelů cloudových služeb, pokud je využívají orgány státní správy. Ony desetimilionové pokuty se skutečně valí, a to nikoliv v korunách, ale v eurech.

Prognózy i analytické studie po několik let s oblibou zmiňovaly mobilní zařízení jako významný trend na poli IT bezpečnosti. Letos poprvé téma nějak zapadlo, asi hlavně na úkor internetu věcí (včetně zasíťovaných domácností, automobilů, chytrých měst a průmyslových provozů), částečně i strojového učení a umělé inteligence (stále míněno v rámci problematiky zabezpečení, tj. AI jako metoda pro zajištění větší bezpečnosti).

Podle analytiků Gartner se ve světě digitálního byznysu inovace obvykle odehrává na hranici, nebo dokonce mimo eticky přijímané a zákonem dovolené normy – nebo, díky zcela novým technologiím, v šedé zóně, jež zatím nebyla eticky ani právně definována.

Firma Janus je od svého založení distributorem tiskáren, multifunkcí (MFP) a kopírek společnosti Kyocera. Její produkty jsou určeny zejména pro vyšší zátěže a nasazení. Kyocera přitom dbá ve svém konceptu Ecosys na ekologii a ekonomii provozu svých tiskáren a Janus je doplnil o software pro řízení tiskových úloh MyQ a DMS (Document Management System) M-Files, sděluje Václav Dvorský, marketingový manažer firmy Janus.

Notebooky pro hráče, firmy i školáky, 4K zobrazovače pro domácí video i grafické studio, zařízení 2 v 1 i chytré hodinky představila na globální premiéře next@acer společnost Acer. Dočkáme se tak až 32 GB RAM v notebooku, měření UV záření v hodinkách či 4K projektorů pro domácí kino.

Výstava Reklama Polygraf 2017 byla zaměřena na velkoformátový a produkční tisk, na téměř všechny materiály, od triček přes plech, čokoládové bonbony, ale i vyřezávání laserem do plechu. Polygraf je kromě německých veletrhů Drupa či Fespa unikátním místem pro setkání odborníků se zákazníky, kteří si mohou prohlédnout jinde veřejnosti nedostupná zařízení.

Dodavatel ERP řešení K2 cílí na zákazníky, kteří chápou ERP jako nástroj k neustálému zlepšování firmy a k řízení a monitorování procesů. Společnost jde přitom podle Petra Schaffartzika, ředitele vývoje a systémové integrace, cestou interních zaměstnanců před rozšiřováním partnerské báze a chce se zaměřit na zvýšení svého podílu mimo území ČR a Slovenska, kde je široce etablován.

