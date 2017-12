Týden na ScienceMag.cz: Budoucnost baterií

Skutečně musí cena lithia růst? Kapalné střely. Počítačové vidění v MATLABu. Virtuální mikroskop. Big data v geologii – prý to zatím nikdo pořádně nezkusil. Tabbyina hvězda – záhada pokračuje. Antabusem na rakovinu. Dějiny válek, Tunguský meteorit…

Viz známá Simonova sázka: ceny libovolných 5 komodit vybraných protistranou budou spíše klesat než růst. Zásoby lithia jsou opravdu omezené, jenže právě kvůli tomu a ceně tohoto kovu se masivně investuje do dalších technologií; nadějné se zdají být např. baterie sodíkové nebo hořčíkové, které by jinak fungovaly na obdobných principech jako Li-Ion, ale projektů běží celá řada (sodíková Na-Ion baterie by měla zřejmě na jednotku hmotnosti menší kapacitu, ale rozdíl v ceně to může snadno převážit).

Kapky tekutiny nebo objekty z měkké pevné látky je možné katapultovat dvakrát rychleji než tuhé projektily. Tento „super pohon“ je důsledkem přidané hybnosti, která pochází z deformací v podobě natahování a smršťování. Nový objev slibuje praktické aplikace v mnoha oborech od balistiky až po bioinženýrství.

Počítačové vidění využívá obrazu a videa k detekci, klasifikaci a sledování objektů nebo událostí za účelem pochopení reálné situace. MATLAB jako jazyk a platforma pro technické výpočty nabízí množství funkcí, které můžete v této oblasti využít. Zpracování obrazu v MATLABu můžeme rozdělit do dvou kategorií – klasické zpracování obrazu a počítačové vidění.

Průlom v práci s biologickými databázemi. Nový software z Brna funguje jako virtuální mikroskop, jehož pomocí lze zkoumat molekuly či jejich soubory jako celek. Software s názvem LiteMol suite dokáže zaostřit i na detaily a studovat například, jak se léčiva váží na receptory nebo ukázat atom železa v hemoglobinu.

V tuto chvíli už geologové a prospektoři údajně mají k dispozici dostatek „velkých dat“ (co se kde našlo, jaké minerály se mohou doprovázet/vyskytovat nedaleko od sebe s jakou pravděpodobností), z nichž lze odvodit i to, jak spolu umístění jednotlivých ložisek koresponduje – např. pomocí strojového učení naučit síť pravidla. I když je takový postup nasnadě, prý ho v geologii ještě kupodivu nikdo pořádně nevyzkoušel.

Enzym nitrogenáza umí produkovat i vodík. Nitrogenázu využívají některé bakterie pro fixaci dusíku za pokojové teploty.

Tabbyina hvězda a záhadné poklesy jasnosti. Tabbyina hvězda (KIC 8462852) se trochu vytratila z médií, ale to neznamená, že dění okolo nejzáhadnější hvězdy v Galaxii utichlo.

Počátky domestikace obilnin aspoň o 10 000 let starší Lidé sbírali obilniny dávno předtím, než je někdy kolem roku 9 000 př. n. l. začali na Blízkém východě i pěstovat.

Produktivní a neproduktivní války: kočovníci a střelný prach. Barbaři vrací úder. Kontrarevoluce ve vojenství. Od velkých říší k násilnému středověku. (úryvek z knihy: Ian Morris: K čemu je dobrá válka?)

Svědectví stromů o Tunguském meteoritu. 30. června 1908 došlo v oblasti centrální Sibiře v dnešním Krasnojarském kraji ke katastrofě apokalyptických rozměrů…

Antabus by mohl fungovat proti rakovině. Disulfiram je za přispění mědi metabolizován na jinou látku, která se akumuluje v nádorových buňkách.

Odlehčená verze chytrého hasičského obleku smartPRO2. Systém mj. měří teplotu na povrchu i uvnitř oděvu a při překročení limitů upozorní hasiče.

