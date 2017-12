Týden na ScienceMag.cz: Kolik lidí se bojí, že jim na hlavu spadne dron?

Neuronová síť NASA objevila exoplanetu. Informační válka a kybernetická bezpečnost. Umělé inteligence vs. prodavači v maloobchodu. Minimální průhlednost zrcadel. Superrozlišovací mikroskopie. Samozabarvovací skla.

NASA oznámila, že neuronová síť objevila exoplanetu Kepler-90 i, která se s oběžnou dobou 14 dní nachází mezi druhou a třetí planetou v systému.

Přestože má Česká republika platný a účinný zákon o kybernetické bezpečnosti a řadu koncepcí a strategií kybernetické bezpečnosti, terminologie týkající se problematiky války v kybernetickém prostoru není dostatečně rozvinutá a jednotná. Pojetí kybernetické obrany České republiky je odlišné od pojetí kybernetické obrany (Cyber Defence) NATO. (úryvek z knihy Informační válka)

10 spotřebitelských trendů na rok 2018. Kolik lidí nepotřebuje pracovat? Kolik lidí se bojí pádu dronu na hlavu? Umělá inteligence produkuje reklamy. Ovládání zařízení výrazy tváře. Sluchátka proti chrápání.

Počínaje rokem 2020 by dva miliony nově vzniklých míst spojených s AI měly početně překonat počty míst zanikajících. Hlavní trendy: Do roku 2022 bude pětina zaměstnanců plnících nerutinní úlohy ke své práci nezbytně potřebovat AI. V průběhu roku 2022 se snaha maloobchodníků nahradit prodavače umělou inteligencí ukáže jako marná, přestože významná část pozic provozních a pokladních zmizí, nebo se změní. Řešením nebude stroj kopírující kroky člověka na cestě ke konkrétnímu rozhodnutí či akci, ale spíše změna procesů… (prognóza společnosti Gartner týkající se budoucnosti trhu práce pod vlivem technologií AI)

Občas se objeví tvrzení, že do dvaceti let objevíme mimozemský život… někteří to říkají už právě dvacet let a stále nic. Podle čeho ale vůbec dokážeme život dále ve vesmíru poznat? Nemluvíme o inteligenci vysílající signály, ale třeba o bakteriích.

Krátce

Molekula z krve: Vlky přitahuje, lidi odpuzuje. Krev savců obsahuje molekulu E2D, která už v nejmenších koncentracích dělá s mozkem divy.

Velké kočovnické říše bojovaly každá jinak. Skythové, Hunové, Mongolové, všechny si představujeme jako divoké jezdce, kteří své okolí zasypávali hromadami šípů. Jenže…

Minimální průhlednost zrcadel. Matematici Alexander Plakhov a Vera Roshchina v roce 2011 dokázali, že zrcadla nemohou zahalovat předmět za sebou zcela – v tom smyslu, že samotné zrcadlo, jak víme u vody i skla, bývá i částečně průhledné.

Kde se vzala spavá nemoc? Během přizpůsobování parazitickému způsobu života ztratil bičíkovec velké množství enzymů nutných ke zpracování složitých látek.

V jižních Čechách se pátrá po meteoritech. Jasný bolid spojený s pádem meteoritů podrobně zachycený českou částí Evropské bolidové sítě.

Velká Británie se soustředí na malé reaktory. Přes 160 milionů eur nabízí britská vláda na vývoj nových jaderných technologií v příštích několika letech.

První část laserového systému nové generace na ELI Beamlines zprovozněna. L3-HAPLS představuje novou generaci diodově čerpaných, vysokoenergetických výkonových laserových systémů.

Temná mračna v Perseovi. Titul Česká astrofotografie měsíce za listopad 2017.

V Praze vylepšili fluorescenční superrozlišovací mikroskopii. Nově vyvinutá metoda umožňuje sledovat procesy v buňkách v rozlišení okolo 25 nanometrů.

Termochromické povlaky skla s oxidem vanadičitým. Reaktivní naprašování vrstev VO2 ve směsi argonu a kyslíku v magnetickém poli v hustém pulzujícím výbojovém plazmatu za nízkých tlaků.

