Týden na ScienceMag.cz: Kvantové algoritmy

Magnety z nemagnetů. Simulátor kvantového počítače se 40 qubity a jazyk aQasm. Uhlík může být i šestivazný. Prvočíselné kuriozity. Roztoky na Marsu. Uber sdílí letadla. Proč se Saudská Arábie zajímá o jádro.

Vědci zjistili, že když do slitiny gadolinia a germania přidají prakticky nemagnetické skandium, dostanou ještě silnější magnet. Pro výsledek bylo nejdůležitější, aby taková možnost vůbec někoho napadla.

Jak by uhlík mohl být šestivazný, když má 4 valenční elektrony? Působí to jako nesmysl, ale z benzenového „kruhu“ se prý lze dostat i k takto podivné sloučenině. Jeden z uhlíků vyskočí z kruhu a stane se vrcholem pětistěnné pyramidy… Aneb jedna z mála jistot chemie, čtyřvaznost uhlíku v organických sloučeninách, vlastně také neplatí na 100 %.

Mnoho prvočísel má podivné vlastnosti. Zajímavá posloupnost je tvořena dvojicí 91, která je složeným číslem (91 = 13 × 7), ale když vložíme posloupnost devítek a nul doprostřed, vzniklá čísla jsou střídavě prvočísla a čísla složená. (úryvek z populární knihy o matematice)

Simulátor Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM) je k dispozici v 5 výkonnostních konfiguracích (30-40 qubitů), umožňuje výzkumníkům, studentům a inženýrům, aby již dnes vyvíjeli a testovali kvantové aplikace a algoritmy. Týmy pracující v laboratořích Atos Quantum vyvinuly také univerzální programovací jazyk aQasm, který lze používat nejen na kvantovém simulátoru, ale také na kvantových akcelerátorech nebo fyzických kvantových počítačích. Jazyk aQasm nabízí možnost programovat kvantová hradla.

Vzhledem k nízké teplotě (sice u rovníku občas i nad nulou, ale v průměru -55° C) a tlaku by voda na povrchu Marsu mohla existovat pouze ve formě koncentrovaného solného roztoku. Protože prostředí je zde silně oxidační, šlo by o směs vody a peroxidu vodíku, a/nebo o solný roztok se solemi v té nejoxidovanější podobě. Co z toho vyplývá pro případný život?

Vzorkování bosonů (boson sampling) je příkladem kvantového algoritmu, který má být efektivnější než příslušné postupy na běžných počítačích. Až dosud se podařilo do vzorkování bosonů zapojit 5 fotonů; předpokládalo se, že už 20-30 fotonů by při použití kvantového algoritmu překonalo klasické algoritmy na dnešních superpočítačích. Je to ale zřejmě jinak.

Krátce

Co padlo dřív: Chattušaš, nebo Trója? Nově publikovaný luvijský nápis vypovídá o bouřlivém konci doby bronzové ve východním Středomoří kolem roku 1200 př. n. l.

Ropná velmoc má zájem o jadernou energetiku. Saúdové chtějí postavit 17 GWe v jádře během příštích 25 let.

Uber chce sdílet také elektrická letadla. Společnost Uber oznámila, že jako druhé americké město pro službu uberAIR vybrala Los Angeles.

Crohnova choroba: analýza dechu namísto endoskopu? Crohnovu chorobu, ale i další onemocnění střev a trávicího ústrojí, bude možné odhalit z pouhého dechu.

Proxima Centauri má asi více planet. Ještě před rokem a půl jsme si přitom mysleli, že okolo Proximy Centauri žádná velká exoplanetární legrace nebude.

