Týden na ScienceMag.cz: Nanotechnologie pomocí laseru

00:01 | Redakce | Různé | 142×

Může být oklika stejně dlouhá jako úsečka? Diamant jako základ pro kvantové počítače. Přínosy sdílené ekonomiky pro ČR. Kamera s grafenem a kvantovými tečkami. Jak se měří podobnost DNA. Chemické složení vzdálených galaxií.

Máme dvě skleničky, jednu s vodou čirou a druhou zakalenou. Do obou vyšleme paprsek světla. V jaké z nich fotony v průměru urazí delší dráhu? A co když si foton nebudeme představovat jako kuličku, ale jako vlnu? Souvisí to i s šířením gravitačních vln?

Způsob výroby kvantových počítačů ve větším až průmyslovém měřítku by mohl být založen na diamantu. Informaci by v tomto konceptu nesly defekty v diamantových krystalech, samozřejmě na rozměrech nanometrů. Vady v krystalové mřížce diamantu přitom fungují jako přirozený zdroj světla…

Očekávané přínosy sdílené ekonomiky: Zpřístupnění luxusního zboží spotřebitelům, kteří by si jejich vlastnictví nemohli dovolit. Generování dodatečných příjmů pro vlastníky aktiv či zboží dlouhodobé spotřeby a flexibilnější využití jejich času. Vyšší využití kapacit v ekonomice. Zvýšení kvality poskytovaných služeb díky konkurenci mezi platformami zprostředkujícími sdílení a tradičními firmami. Úspora přírodních zdrojů.

Španělští fyzici vyrobili kameru, která obsahuje grafen zpracovaný běžnými průmyslovými technologiemi. Kamera je citlivá na daleko širší spektrum světelného záření než dosavadní zařízení a současně dává vyšší signál. Nový postup může být užitečný také při vytváření vysokorychlostních optických komunikačních sítí.

Pro každý laser se nabízí řada specifických možností a klíč je v nalezení správného postupu a parametrů – úhlů, geometrie, frekvence a intenzit pro daný materiál. Řešení vyvinuté v HiLASE (laserové centrum u Prahy v Dolních Břežanech) patří mezi technologie označované HR-LIPSS (highly regular laser-induced periodic surface structures) a může být alternativou složitých a nákladných procesů výroby nanostrukturních povrchů jako jsou naprašování, chemické a plazmové leptání, chemické vylučování z plynné fáze, nanoimprinting, optické a fyzikální litografiie, které často potřebují vakuum nebo jiné speciální prostředí.

Co znamená, když se řekne, že „člověk a šimpanz sdílí 98 % svých genů“? Devadesát osm procent čeho vlastně je identických? Přesné číslo záleží na tom, jak velké jednotky počítáme. Vše si vysvětlíme na jednoduché ilustrativní analogii. Představte si, že máme dvě verze jedné knihy a chceme je navzájem srovnat… Jak ale proces provádět jinak než čtením písmenka po písmenku? U DNA na rozdíl od knihy můžeme molekulu zahřát a přitom pro stanovení podobnosti využít jejích fyzikálně-chemických vlastností…

Krátce

Bonobové pomáhají cizincům i bez požádání. Dělají to „vědomě“? Je to evolučně výhodné?

Největší vakuový kompresor ČR. Optický kompresor je součástí laserového systému, bude komprimovat výstupní laserové pulzy na 30 femtosekund.

Protein, který hlídá normální vývoj mozku. Dělení vs. funkční specializace nervových buněk; narušení mechanismu vede k problémům včetně nádorů.

Astrofoto: Dvojice galaxií ve Velké Medvědici. Titul Česká astrofotografie měsíce za říjen 2017 obdržel snímek Galaxie M81.

55 let satelitního televizního vysílání. Rok 1962 se zapsal do historie satelitního TV vysílání, televizní signál totiž poprvé překonal Atlantický oceán.

Chemické složení vzdálených galaxií je překvapivě podobné jako u Slunce. Vědci ukázali, že k podobnému objemu prvků jako železo či nikl přispěly jak v naší, tak ve vzdálených galaxiích dva druhy supernov typu Ia.

Stěhování ježčích národů – jak se ježek dostal na Krétu. Doby ledové, izolace a kryptické druhy.

Pavel Houser

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse