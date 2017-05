Týden na ScienceMag.cz: Zamotaný příběh firem 3Com a Palm

Když akcie IT firem mají na burze zdánlivě nemožné ceny. DNA nejen jako počítač, ale i dlouhodobé úložiště dat. Česká elektronika u jupiterových měsíců. Metamateriály, kvantové tečky a největší konvexní zrcadlo světa.

Pro pamětníky: Bylo to v době, kdy existovala nezávislá firma 3Com a žhavé technologie byly spojované s jí vlastněnou společností Palm. Když se ale na sebe přepočítaly různé akcie a podíly firem ve firmách podle ceny aktuální v roce 1999, vůbec to nesedí a 3Com měla zápornou hodnotu zatímco Palm hvězdnou. Tehdy se o tom dokonce psalo v ekonomických i IT médiích, protože se tím popírá veškerá logika fungování trhu. Když jsou takto různě nastavené ceny, určitě se vyplatí přece někde prodávat (včetně prodeje nakrátko, shortování) a jinde kupovat. Dalo se na podivné situaci tehdy opravdu vydělat? Úryvek z knihy diskutující tzv. efektivitu trhů.

Mezinárodní výzkumný tým vyvinul mechanický metamateriál, který silně reaguje na pohyb z jedné strany a blokuje pohyb, který přichází ze strany druhé. Výzkum, který narušuje základní předpoklad mechanického inženýrství, by mohl mít řadu aplikací – od tlumení mechanických šoků až po protetiku a robotiku.

Přístroje umístěné na sondě Solar Orbiter jsou natolik citlivé, že v případě nasazení standardních modulárních napájecích zdrojů běžně používaných pro telekomunikační satelity by jejich silné rušení zcela znehodnotilo vlastní vědecká měření. Plus přístroje pro sondu JUICE, která bude zkoumat měsíce Jupiteru.

Báze DNA nabízejí teoreticky obrovskou hustotu záznamu. Často diskutované jsou projekty DNA počítačů, DNA však nemusí fungovat jen jako aktivní výpočetní prvek, ale také hrát roli úložiště. Jak je to pak s přesností, možností kopírování, čtení – a nakonec i cenou? Moorův zákon pro sekvencování DNA.

Vodík do palivových článků by se mohl vytvářet přímo za chodu reakcí metanolu s vodou. Kromě vodíku přitom vzniká pouze oxid uhličitý.

Firma SCHOTT dokončila odlévání kotouče pro sekundární zrcadlo dalekohledu ESO/ELT. Hotové zrcadlo bude mít průměr 4,2 m a bude vážit 3,5 tuny. Půjde o největší sekundární zrcadlo, jaké bylo dosud osazeno v dalekohledu a také o největší konvexní zrcadlo, jaké kdy bylo vyrobeno.

Krátce

Jak buňky kontrolují svoji tuhost a sílu. Změny v mezibuněčné hmotě jsou projevem degenerativních patologií srdce a mozku a jsou také spojovány se schopností nádorových buněk šířit se v těle pacienta.

Za Saharu prý mohou i lidé. Proměna Sahary v poušť nemusela být pouze výsledkem vnějších faktorů, ale mohli se na ní podílet i lidé.

Archeogeofyzika a její metody: Magnetometrie, detektory kovů… Archeogeofyzika je speciální odvětví užité geofyziky, které je zaměřeno na bezkontaktní průzkum archeologických pramenů umístěných na povrchu terénu nebo vyhledávání památek ukrytých pod jeho povrchem.

Objev měsíce trpasličí planety. Dalekohledy Kepler, Hubble a Herschel spojily síly a vyplatilo se to.

Tablet s displejem s kvantovými tečkami. Technologie kvantových teček (Quantum Dot) umožňuje širší rozsah barev společně s vyšším jasem.

Jak přečíst problematické úseky v DNA. Problém nastává v případě, kdy se stejné úseky několikrát za sebou neustále opakují. Programy RepeatExplorer a TAREAN.

