Hauppauge WinTV-Quad HD TV

Quad DVB-T/T2/C tuner.

03:00.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23885 PCI Video and Audio Decoder (rev 04) 04:00.0 Multimedia video controller: Conexant Systems, Inc. CX23885 PCI Video and Audio Decoder (rev 04) [ 17.997709] cx23885: cx23885 driver version 0.0.4 loaded [ 18.000643] cx23885: CORE cx23885[0]: subsystem: 0070:6a28, board: Hauppauge WinTV-QuadHD-DVB [card=56,autodetected] [ 18.300282] kvm: Nested Virtualization enabled [ 18.341310] tveeprom: Hauppauge model 166200, rev B4I6, serial# 4035993286 [ 18.343585] tveeprom: MAC address is 00:0d:fe:90:5e:c6 [ 18.345835] tveeprom: tuner model is SiLabs Si2157 (idx 186, type 4) [ 18.345839] tveeprom: TV standards ATSC/DVB Digital (eeprom 0x80) [ 18.345840] tveeprom: audio processor is CX23885 (idx 39) [ 18.345842] tveeprom: decoder processor is CX23885 (idx 33) [ 18.345844] tveeprom: has no radio, has IR receiver, has no IR transmitter [ 18.345847] cx23885: cx23885[0]: warning: unknown hauppauge model #166200 [ 18.345849] cx23885: cx23885[0]: hauppauge eeprom: model=166200 [ 18.345853] cx23885: cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s) [ 18.437631] cx23885: cx23885[0]: cx23885 based dvb card [ 18.510598] i2c i2c-13: Added multiplexed i2c bus 16 [ 18.512860] si2168 13-0064: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified [ 18.512865] si2168 13-0064: firmware version: B 4.0.2 [ 18.736141] si2157 14-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached [ 18.738727] dvbdev: DVB: registering new adapter (cx23885[0]) [ 18.742521] cx23885 0000:03:00.0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)... [ 18.767470] cx23885: cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s) [ 18.774080] cx23885: cx23885[0]: cx23885 based dvb card [ 18.813625] i2c i2c-13: Added multiplexed i2c bus 17 [ 18.815743] si2168 13-0066: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified [ 18.817806] si2168 13-0066: firmware version: B 4.0.2 [ 18.827527] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded [ 18.851690] si2157 14-0062: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached [ 18.854480] dvbdev: DVB: registering new adapter (cx23885[0]) [ 18.857188] Adding 2220028k swap on /dev/mapper/VolGroup00-LogVol01. Priority:-2 extents:1 across:2220028k FS [ 18.858060] cx23885 0000:03:00.0: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)... [ 18.860461] cx23885: cx23885_dev_checkrevision() Hardware revision = 0xa5 [ 18.860470] cx23885: cx23885[0]/0: found at 0000:03:00.0, rev: 4, irq: 17, latency: 0, mmio: 0xfe600000 [ 18.860793] cx23885: CORE cx23885[1]: subsystem: 0070:6b28, board: Hauppauge WinTV-QuadHD-DVB [card=56,autodetected] [ 18.934774] asus_wmi: Initialization: 0x0 [ 18.969356] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9 [ 18.976434] asus_wmi: SFUN value: 0x0 [ 18.989644] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input5 [ 18.998001] asus_wmi: Number of fans: 1 [ 19.197354] tveeprom: Hauppauge model 166201, rev B4I6, serial# 4035993286 [ 19.199255] tveeprom: MAC address is 00:0d:fe:90:5e:c6 [ 19.201096] tveeprom: tuner model is SiLabs Si2157 (idx 186, type 4) [ 19.202946] tveeprom: TV standards ATSC/DVB Digital (eeprom 0x80) [ 19.204779] tveeprom: audio processor is CX23885 (idx 39) [ 19.206608] tveeprom: decoder processor is CX23885 (idx 33) [ 19.208441] tveeprom: has no radio [ 19.210258] cx23885: cx23885[1]: warning: unknown hauppauge model #166201 [ 19.212115] cx23885: cx23885[1]: hauppauge eeprom: model=166201 [ 19.212121] cx23885: cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s) [ 19.255829] cx23885: cx23885[1]: cx23885 based dvb card [ 19.269270] i2c i2c-18: Added multiplexed i2c bus 21 [ 19.271151] si2168 18-0064: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified [ 19.273000] si2168 18-0064: firmware version: B 4.0.2 [ 19.284123] si2157 19-0060: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached [ 19.286386] dvbdev: DVB: registering new adapter (cx23885[1]) [ 19.296972] cx23885 0000:04:00.0: DVB: registering adapter 2 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)... [ 19.299829] cx23885: cx23885_dvb_register() allocating 1 frontend(s) [ 19.301755] cx23885: cx23885[1]: cx23885 based dvb card [ 19.313296] i2c i2c-18: Added multiplexed i2c bus 22 [ 19.315170] si2168 18-0066: Silicon Labs Si2168-B40 successfully identified [ 19.316987] si2168 18-0066: firmware version: B 4.0.2 [ 19.326217] si2157 19-0062: Silicon Labs Si2147/2148/2157/2158 successfully attached [ 19.328260] dvbdev: DVB: registering new adapter (cx23885[1]) [ 19.332234] cx23885 0000:04:00.0: DVB: registering adapter 3 frontend 0 (Silicon Labs Si2168)... [ 19.337977] cx23885: cx23885_dev_checkrevision() Hardware revision = 0xa5 [ 19.339966] cx23885: cx23885[1]/0: found at 0000:04:00.0, rev: 4, irq: 18, latency: 0, mmio: 0xfe400000 [ 61.917852] si2168 18-0066: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw' [ 61.955523] si2168 13-0066: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw' [ 62.002208] si2168 18-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw' [ 62.146285] si2168 13-0064: downloading firmware from file 'dvb-demod-si2168-b40-01.fw' [ 63.296749] si2168 18-0066: firmware version: B 4.0.11 [ 63.405439] si2168 18-0064: firmware version: B 4.0.11 [ 63.514620] si2168 13-0066: firmware version: B 4.0.11 [ 63.631770] si2168 13-0064: firmware version: B 4.0.11