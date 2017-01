Lenovo ThinkPad X200 Tablet #7450-AK4

$ hwinfo --short cpu: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU L9300 @ 1.60GHz, 800 MHz Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU L9300 @ 1.60GHz, 1600 MHz keyboard: /dev/input/event0 AT Translated Set 2 keyboard mouse: /dev/input/mice TPPS/2 IBM TrackPoint graphics card: Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller sound: Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller storage: Intel Mobile 4 Series Chipset PT IDER Controller Intel ICH9M/M-E SATA AHCI Controller network: eth0 Intel 82567LM Gigabit Network Connection wlan0 Intel PRO/Wireless 5100 AGN [Shiloh] Network Connection network interface: wlan0 WLAN network interface eth0 Ethernet network interface lo Loopback network interface disk: /dev/sda HITACHI HTS72321 partition: /dev/sda1 Partition /dev/sda2 Partition /dev/sda3 Partition usb controller: Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 Intel 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 Intel 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 Intel 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 bios: BIOS bridge: Intel Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub Intel 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 Intel 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 Intel 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 4 Intel 82801 Mobile PCI Bridge Intel ICH9M-E LPC Interface Controller hub: Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop ehci_hcd EHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop uhci_hcd UHCI Host Controller Linux 3.4.6-2.10-desktop ehci_hcd EHCI Host Controller memory: Main Memory bluetooth: Broadcom ThinkPad Bluetooth with Enhanced Data Rate II unknown: FPU DMA controller PIC Timer Keyboard controller /dev/lp0 Parallel controller PS/2 Controller Intel Mobile 4 Series Chipset MEI Controller Intel Mobile 4 Series Chipset AMT SOL Redirection Intel 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller /dev/ttyS4 16550A /dev/ttyS5 16550A AuthenTec Fingerprint Sensor

$ lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07) 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) 00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07) 00:03.0 Communication controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset MEI Controller (rev 07) 00:03.2 IDE interface: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset PT IDER Controller (rev 07) 00:03.3 Serial controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset AMT SOL Redirection (rev 07) 00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82567LM Gigabit Network Connection (rev 03) 00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controll

$ lsusb Bus 004 Device 002: ID 08ff:2810 AuthenTec, Inc. AES2810 Bus 004 Device 014: ID 0a5c:2145 Broadcom Corp. Bluetooth with Enhanced Data Rate II Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

$ cat /proc/cpuinfo # je to tam dvakrát processor : 0 vendor_id : GenuineIntel cpu family : 6 model : 23 model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU L9300 @ 1.60GHz stepping : 6 microcode : 0x60f cpu MHz : 800.000 cache size : 6144 KB physical id : 0 siblings : 2 core id : 0 cpu cores : 2 apicid : 0 initial apicid : 0 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 10 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 lahf_lm ida dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority bogomips : 3192.01 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: