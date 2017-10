příjímač Logitech Unifying

$ lsusb Bus 001 Device 016: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver

touchpad samotný

$ xinput ⎡ Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)] ⎜ ↳ Logitech Rechargeable Touchpad T650 id=20 [slave pointer (2)]

zapojení přijímače a posléze touchpadu

$ dmesg [13530.586827] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 16 using ehci-pci [13530.702696] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b [13530.702699] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [13530.702700] usb 1-1.3.4: Product: USB Receiver [13530.702702] usb 1-1.3.4: Manufacturer: Logitech [13530.710537] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0017: hiddev0,hidraw10: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1a.0-1.3.4/input2 [13552.394744] logitech-hidpp-device 0003:046D:4101.0019: hidraw12: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech T650] on usb-0000:00:1a.0-1.3.4:2 [13554.061157] logitech-hidpp-device 0003:046D:4101.0019: HID++ 2.0 device connected. [13554.123279] input: Logitech Rechargeable Touchpad T650 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.4/1-1.3.4:1.2/0003:046D:C52B.0017/0003:046D:4101.0019/input/input14